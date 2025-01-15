北市精舍命案 暢銷作家王薀收押

蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，警方懷疑作家王薀涉案，拘提依殺人罪移送。記者李奕昕／翻攝 蔡姓女子去年七月凱米颱風夜在台北市一家私人佛教精舍死亡，檢方查出她生前疑遭虐打，去年十月羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子三人，又追查出暢銷作家王薀也涉案，上周拘提到案，複訊後依傷害致死罪聲押禁見獲准。

據了解，王薀會在餐廳幫信徒上課，他供稱忘記案發時是否在餐廳，後來聽說蔡女死亡，對死因不知情；但檢方查出他就在現場，涉嫌重大，不排除是幕後藏鏡人。

檢方追查重點在是否有人教唆，犯後是否商量脫罪等，本月十日、十三日並二度傳訊藝人李威作證，訊後請回；李威為王薀信徒，案發後疑曾建議止損在吳姓女住持等人，不要公開王薀身分，避免影響團體形象。

五十二歲蔡女去年四、五月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。七月廿四日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，非吳姓女住持等人聲稱是自虐造成，聲押吳女三人獲准。

檢警調查時蔡女家屬提及六十四歲作家王薀，信徒也說稱呼王「老師」，檢方根據家屬提供照片，懷疑蔡女生前向王薀學佛，且逐一比對案發當時讀書會監視器畫面，發現王薀在現場，認定涉案重大，且極可能是幕後藏鏡人，本月七日指揮北市警方拘提，九日聲押禁見獲准。

據調查，王薀為精舍精神領袖，對核心信徒「說話很直接」，對一般信徒則客氣隨和；案發當日，茶室讀書會現場發生口角細故，有人用腳踢死者跪下，還拉衣領等粗魯動作，王薀在場疑默許一切發生。

吳姓女住持等三人去年十月一日遭台北地方法院羈押禁見，羈押期限本月下旬到期，全案最快農曆年前偵結。