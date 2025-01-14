影／為百萬酬勞藏11公斤海洛因闖關 泰男抵台就被查獲

關務署台北關與航警局安全檢查大隊去年10月執行旅客入境行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國託運來台之行李X光顯像有異，開箱查驗後發現旅客以布織品包裝海洛因磚，並起出30塊第一級毒品海洛因總重11.133公斤。負責運送毒品的泰國籍男子坦承運毒，訊後，依違反毒品危害防制條例送辦近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，落網的47歲泰籍男子向警方表示，因為他自己有在施用毒品習慣，又喜好環遊世界，且長期旅居法國開銷較大，所以接受販毒集團以100萬元泰銖（約新台幣95萬4000元）、以及相關來回機票及住宿生活費用為代價運毒，沒想到一抵達台灣就遭警方查獲。

李維佳指出，該名泰國籍男子在偵訊之後，全案依違反毒品危害防制條例送辦，訊後羈押獲准，並於近日起訴。他也呼籲，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，請民眾切勿接觸毒品，以免成癮終生受害。

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