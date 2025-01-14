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影／火舞表演者海外求職遭詐…返台露出手銬傷痕 父親第一反應輕捶他

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

火舞表演者謝岳鵬去年透過網路應徵國外火舞工作，去年耶誕節搭機赴泰後遭騙至緬甸詐騙園區，後來謝男告知家人要付3萬金才能返家，家人隨即向警方報案。在駐泰國代表處、警政署刑事局、移民署駐泰警官、台灣國際反詐騙協會，以及泰國觀光警察總局合作下，謝男獲釋今天搭機返台，他在機場談到在緬甸被毆打的過程還一度哽咽。

謝岳鵬表示，他與詐騙集團討論工作內容時，覺得對方的談話內容就跟正常人一樣，但他後來回想有幾個點需要注意，例如詐騙集團幫他訂的來回機票，在台灣查詢時沒有問題，但他抵達泰國再查詢回國機票時發現已被取消。另外，路程超過原本預定時間也代表可能有問題，他也提醒要到海外工作的人先看清楚目的地的地理環境，像他就錯過最後逃跑的機會，一旦越過泰緬邊境的河流，被送到緬甸就很難脫身。

至於在詐騙園區有沒有受到不人道的待遇，謝岳鵬哽咽地說，第一次進小黑屋時，他被銬著5天沒有放下，也不會讓你好好睡覺，第1天他就被人以拳頭或棍子毆打腹部、肚子、胸口，甚至頭部、臉部都被打，他還特別向記者展示身上的傷痕。

謝岳鵬指出，後來他又被帶到外面的軍事監獄，每天銬在廣場上曝曬5、6小時，有時會被叫去搬磚等勞務工作，期間的毆打更是少不了，就像是玩具一般，現場還有很多其他國家的人，當時就有一個巴基斯坦來的人，至少被關了13天，期間還被電擊棒攻擊，全身都是傷痕。

謝岳鵬的爸爸特別到桃機一航廈入境大廳接機，看到兒子安全回國便對著兒子說「來來來，再過來一點，再過來一點」，可能生氣謝岳鵬被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，即使生氣也不忍苛責，不捨之情不言可喻。

謝爸爸受訪時表示，因為對方在國外，一定要透過官方管道才能解決問題，沒有私了的空間，所以他收到詐騙集團願意收三萬美金放人的消息後，他仍立即報警，並透過警方、外交部尋求國內外NGO團體協助，如果直接給對方錢，一方面無法確定是否獲釋，另一方面也可能壯大詐騙組織。

謝爸爸說，雖然不是那麼迷信，但回家後會帶著兒子過火爐、到廟裡拜拜去除霉運。謝岳鵬表示，會先留在桃園市處理好台北的事情，告一段落，再回家休息，以後還是不會排斥出國表演，但一定會更加謹慎小心，留意自己的人身安全。

謝岳鵬（中）在移民署人員的陪同下入境。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬（中）在移民署人員的陪同下入境。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬海外求職遭詐騙，他今天獲救返台露出右手的手銬傷痕。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬海外求職遭詐騙，他今天獲救返台露出右手的手銬傷痕。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬談到在詐騙園區受到不人道的待遇時不禁哽咽。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬談到在詐騙園區受到不人道的待遇時不禁哽咽。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬的爸爸特別到桃機一航廈入境大廳接機，可能生氣謝岳鵬被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，既使生氣也不忍苛責，不捨之情不言可喻。記者黃仲明／攝影
謝岳鵬的爸爸特別到桃機一航廈入境大廳接機，可能生氣謝岳鵬被騙，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，既使生氣也不忍苛責，不捨之情不言可喻。記者黃仲明／攝影

泰國 爸爸 緬甸 詐騙集團

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