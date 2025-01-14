機場有內應？移工抵國門變裝逃離失聯 桃機、航警局回應了

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，國民黨立委王育敏表示國內逃逸移工數量再創新高，從2020年1月4萬8545人，到2024年11月已高達9萬0269人。王育敏還出示一段影片，過程中一名出境移工進入管制區後，竟變裝再出管制區，隨後該名移工就成了失聯移工。國民黨團首席副書記長王鴻薇則懷疑機場有內應，機場安檢出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。

目前的出境流程為旅客至航空公司地勤櫃臺辦理報到手續，檢查旅行文件、託運行李、領取登機證，確認託運行李內沒有鋰電池等危害飛安物品且通過安檢後，旅客就可以拿著登機證進入安檢區域。

出境旅客進入安檢區域前，必須準備護照核對身分，並將登機證交由安檢口的保全或員警掃描，確認是可以當天搭乘的有效登機證後，旅客才能排隊等待安檢。但旅客想要回到出境大廳，只要將登機證給保全或員警再掃描一次，確認護照、身分無誤就可以回到出境大廳。若是旅客已經通過移民署證照查驗台，完成通關程序，就必須由航空公司地勤陪同退關。

據了解，立委王育敏出示影片中，自安檢區刷退的移工為越南籍武姓女子，她的簽證於去年12月3日期滿必須出境，但她3日抵達桃機時還是持有有效簽證，當時並非逃逸移工，她的身分就是一般旅客，沒有理由阻止她刷退。

針對此案，航警局指出，外籍移工出入境事務為移民署業管，航警局未接獲雇主、仲介及其他相關公務機關之通知及要求協助，該名移工係循一般旅客動線退出安檢區域，第一線員警均依流程核對護照、人別，並退刷機票後始予放行。