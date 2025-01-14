快訊

672億得主慘成苦主！中樂透史上最高獎金買海景豪宅 遇洛杉磯祝融整棟燒光

機場有內應？移工抵國門變裝逃離失聯 桃機、航警局回應了

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，國民黨立委王育敏表示國內逃逸移工數量再創新高，從2020年1月4萬8545人，到2024年11月已高達9萬0269人。王育敏還出示一段影片，過程中一名出境移工進入管制區後，竟變裝再出管制區，隨後該名移工就成了失聯移工。國民黨團首席副書記長王鴻薇則懷疑機場有內應，機場安檢出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。

目前的出境流程為旅客至航空公司地勤櫃臺辦理報到手續，檢查旅行文件、託運行李、領取登機證，確認託運行李內沒有鋰電池等危害飛安物品且通過安檢後，旅客就可以拿著登機證進入安檢區域。

出境旅客進入安檢區域前，必須準備護照核對身分，並將登機證交由安檢口的保全或員警掃描，確認是可以當天搭乘的有效登機證後，旅客才能排隊等待安檢。但旅客想要回到出境大廳，只要將登機證給保全或員警再掃描一次，確認護照、身分無誤就可以回到出境大廳。若是旅客已經通過移民署證照查驗台，完成通關程序，就必須由航空公司地勤陪同退關。

據了解，立委王育敏出示影片中，自安檢區刷退的移工為越南籍武姓女子，她的簽證於去年12月3日期滿必須出境，但她3日抵達桃機時還是持有有效簽證，當時並非逃逸移工，她的身分就是一般旅客，沒有理由阻止她刷退。

針對此案，航警局指出，外籍移工出入境事務為移民署業管，航警局未接獲雇主、仲介及其他相關公務機關之通知及要求協助，該名移工係循一般旅客動線退出安檢區域，第一線員警均依流程核對護照、人別，並退刷機票後始予放行。

機場公司說明，除非依法遣返或遞解出境人士，會由執法機關押送執行外，旅客持有效旅行文件，均具有入出境及搭機或取消行程的權利。

機場公司表示，旅客持有效旅行文件，均具有入出境及搭機或取消行程的權利。記者黃仲明／攝影
機場公司表示，旅客持有效旅行文件，均具有入出境及搭機或取消行程的權利。記者黃仲明／攝影

國民黨 失聯 安檢 桃機 王育敏 王鴻薇 移工

延伸閱讀

桃園大火燒掉宿舍百名移工缺衣禦寒 同鄉募捐、台灣人也響應

影／失聯移工創新高 王育敏：移工機場變裝後就失聯

有內應？ 王育敏揭待出境移工機場變裝11分鐘逃離

立委質疑就安基金使用不當 勞部3日公布把關機制

相關新聞

火舞表演者抵台父子團聚！被園區上銬傷勢照曝光 謝岳鵬哽咽了

火舞表演者謝岳鵬應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機赴泰後遭騙至緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下獲釋今天搭機返台，謝爸爸特別趕...

「百億賭王」林秉文被疑查不到通緝資料 刑事局發布查緝專刊了

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，民眾黨立委黃國昌昨在立法院質詢內政部長劉世芳，質疑刑事局未刊登查...

3人推車運屍畫面曝！作家王薀涉精舍命案稱不知情 幫信徒上課被叫「老師」

蔡姓女子今年7月陳屍台北市一間佛教精舍，檢警懷疑她遭毆打，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子被依殺人罪羈押禁見。警方追...

影／火舞表演者海外求職遭詐騙　獲救返台露出手銬傷痕

火舞表演者謝岳鵬去年透過網路應徵國外火舞工作，去年耶誕節搭機赴泰後遭騙至緬甸詐騙園區，後來謝男告知家人要付3萬金才能返家...

機場有內應？移工抵國門變裝逃離失聯 桃機、航警局回應了

國民黨立法院黨團今天上午舉行記者會，國民黨立委王育敏表示國內逃逸移工數量再創新高，從2020年1月4萬8545人，到20...

吳乃仁積欠台糖錢為何不管收？行政執行署：沒有案件繫屬

針對民進黨新系大老、台糖前董事長吳乃仁積欠台糖款項一事，外界有人質疑行政執行署未管收吳乃仁等，法務部行政執行署今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。