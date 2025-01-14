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火舞表演者抵台父子團聚！被園區上銬傷勢照曝光 謝岳鵬哽咽了

中央社／ 桃園機場14日電

火舞表演者謝岳鵬（前中）應徵海外表演工作卻遭騙至緬甸詐騙園區，所幸在台泰警方合作下終於獲釋，14日搭機返台，謝岳鵬的父親（左）親自現身接機，父子開心團聚。中央社
火舞表演者謝岳鵬（前中）應徵海外表演工作卻遭騙至緬甸詐騙園區，所幸在台泰警方合作下終於獲釋，14日搭機返台，謝岳鵬的父親（左）親自現身接機，父子開心團聚。中央社

火舞表演者謝岳鵬應徵海外表演工作，去年耶誕節搭機赴泰後遭騙至緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下獲釋今天搭機返台，謝爸爸特別趕到機場接機，呼籲一定要尋求官方協助。

根據桃園市警局楊梅分局調查，住在楊梅區的謝岳鵬是高雄人，他在社群網站臉書（Facebook）看到工作邀約，去年12月25日搭機赴泰國後失聯，家人發現謝岳鵬最後網路定位在緬甸，且要數萬美元贖金，緊急向警方報案。

在駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，以及和泰國觀光警察總局合作下，謝岳鵬從泰緬邊境出發，今天凌晨抵達曼谷，並搭乘早上的班機返回台灣。

謝岳鵬接受媒體聯訪時表示，詐騙集團的談吐與一般人無異，但他特別提示幾個警示點，例如詐騙集團幫他訂的來回機票，在他抵達泰國再查詢回國機票時發現已被取消，另外，路程超過原本預定時間也代表可能有問題，他也提醒要先看清楚地理環境，像他最後的逃跑機會就是泰緬邊境的河流，一旦被送到緬甸就很難脫身。

談到在詐騙園區的遭遇，謝岳鵬語帶哽咽的說，第一次進小黑屋時，他被銬著5天沒有放下，也不會讓你好好睡覺，第1天他就從腹部、肚子、胸口，甚至頭部、臉部都被人以拳頭或棍子毆打，他還特別向記者展示身上的傷痕。

謝岳鵬指出，後來他又被帶到外面的軍事監獄，銬在廣場上，每天曝曬6小時的太陽，或從事搬磚等勞務工作，期間的毆打更是少不了，就像是玩具一般，現場還有很多其他國家的人，能被救出來真的很開心。

謝岳鵬隨後在移民署人員的陪同下領取行李入境，一看到兒子走進一航廈入境大廳，謝爸爸忍不住對著兒子說「來來來，再過來一點，再過來一點」，在兒子靠近開口叫了一聲「爸」之後，謝爸爸以拳頭輕輕捶在謝岳鵬的胸口，不捨之情盡在不言中。

謝爸爸接受媒體聯訪呼籲其他受害家屬，一定要透過官方管道才能解決問題，因為對方在國外，並沒有私了的空間，政府也沒辦法直接派軍隊到對方國家，因此事發後他立即報警，並透過警方轉達外交部尋求國內外NGO團體協助，如果直接給對方錢，一方面無法確定是否獲釋，另一方面也可能壯大詐騙組織。

謝爸爸說，雖然不是那麼迷信，但回家後會帶著兒子過火爐、到廟裡拜拜去除霉運。謝岳鵬表示，會先留在桃園市處理好台北的事情，告一段落，再回家休息，以後還是不會排斥出國表演，但一定會更加謹慎小心，留意自己的人身安全。

火舞表演者謝岳鵬應徵海外表演工作卻被騙往緬甸詐騙園區，經台泰警方合作終於平安獲釋，14日搭機返台，謝岳鵬在桃園國際機場受訪分享這些日子的經歷，並向記者展示身上傷痕。中央社
火舞表演者謝岳鵬應徵海外表演工作卻被騙往緬甸詐騙園區，經台泰警方合作終於平安獲釋，14日搭機返台，謝岳鵬在桃園國際機場受訪分享這些日子的經歷，並向記者展示身上傷痕。中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作營救下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在鏡頭前展示他在詐騙園區遭毆打所受的傷。中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作營救下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在鏡頭前展示他在詐騙園區遭毆打所受的傷。中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在詐騙園區被懲罰曝曬後的傷口。（泰國警方提供）中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在詐騙園區被懲罰曝曬後的傷口。（泰國警方提供）中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在曼谷蘇凡納布機場接受中央社訪問。中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在曼谷蘇凡納布機場接受中央社訪問。中央社

爸爸 移民署 緬甸 詐騙 詐騙集團

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