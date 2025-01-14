吳乃仁積欠台糖錢為何不管收？行政執行署：沒有案件繫屬

針對民進黨新系大老、台糖前董事長吳乃仁積欠台糖款項一事，外界有人質疑行政執行署未管收吳乃仁等，法務部行政執行署今天表示，並沒有吳乃仁的執行案件繫屬全國13個執行分署。

行政執行署表示，行政執行署所屬各執行分署主要職掌是辦理「公法上金錢給付義務」，例如稅捐、健保費、交通罰鍰等強制執行相關事項，以實現公法上金錢債權；至於民事執行部分，則是實現債權人「私法上請求權」的強制執行程序，執行機關是司法院所屬各地方法院的民事執行處。

行政執行署說，經行政執行署清查，目前並沒有義務人吳乃仁的案件繫屬於全國13個執行分署。

行政執行署說，據報載，吳乃仁積欠台糖的款項，是經法院判決確定的「民事損害賠償」事件、而非屬行政執行案件，台糖公司如果要對吳乃仁聲請強制執行，依強制執行法規定，應向法院民事執行處為之，且台糖公司也已向法院民事執行處聲請強制執行。