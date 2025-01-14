1月3日國際海纜斷纜 數發部：事證已送檢調偵辦
台灣國際海纜網路系統1月3日疑遭某外籍船舶毀損事件，因國際海纜網路系統屬國家關鍵基礎設施，基隆地檢署已於1月8日分案指示主任檢察官積極偵辦、深入追查。為利後續偵查，數位發展部已於1月14日將相關事證函送基隆地檢署併案偵辦。
數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於1月3日上午9點收到中華電信通報我國野柳東北方海域海底發生國際海纜斷纜，即刻啟動其他海纜備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響。海象條件允許下，最快可於本月底完成修復。
數發部表示，針對本次海纜中斷事件，已與負責電信監理的NCC（國家通訊傳播委員會）密切保持聯繫、資訊分享。中華電信公司亦已向海洋委員會海巡署報案，數發部將與海巡署、法務部、通傳會及司法機關等，就違反電信管理法相關規定加強執法，確保我國國際海纜關鍵基礎設施持續營運，並依電信管理法第72條規定，主動將相關事證函送檢調機關併案偵辦。
數發部重申，自111年8月27日成立迄今，為強化我國通訊韌性，除創造誘因吸引電信業者增建海纜，以多海纜系統相互備援外，亦採取多元異質通訊系統備援機制，降低海纜中斷對我國通訊韌性衝擊風險。現階段已採取相關強化措施，包含補助新設國際海纜站及備援機房、提升既設國際海纜登陸站韌性、以微波及衛星等多元異質通訊系統備援中斷的海纜重要通訊電路，並持續督導通傳領域關鍵基礎設施（CI）設置者，落實CI安全防護計畫，確保我國國際海纜關鍵基礎設施持續營運。
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