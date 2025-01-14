1月3日國際海纜斷纜 數發部：事證已送檢調偵辦

台灣國際海纜網路系統1月3日疑遭某外籍船舶毀損事件，因國際海纜網路系統屬國家關鍵基礎設施，基隆地檢署已於1月8日分案指示主任檢察官積極偵辦、深入追查。為利後續偵查，數位發展部已於1月14日將相關事證函送基隆地檢署併案偵辦。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）於1月3日上午9點收到中華電信通報我國野柳東北方海域海底發生國際海纜斷纜，即刻啟動其他海纜備援，原訊務所涵蓋的語音電路、網際網路及企業客戶服務不受影響。海象條件允許下，最快可於本月底完成修復。

數發部表示，針對本次海纜中斷事件，已與負責電信監理的NCC（國家通訊傳播委員會）密切保持聯繫、資訊分享。中華電信公司亦已向海洋委員會海巡署報案，數發部將與海巡署、法務部、通傳會及司法機關等，就違反電信管理法相關規定加強執法，確保我國國際海纜關鍵基礎設施持續營運，並依電信管理法第72條規定，主動將相關事證函送檢調機關併案偵辦。