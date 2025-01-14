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「百億賭王」林秉文被疑查不到通緝資料 刑事局發布查緝專刊了

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，民眾黨立委黃國昌昨在立法院質詢內政部長劉世芳，質疑刑事局未刊登查緝專刊。刑事局今將林發布查緝專刊；據專刊資料，林被新北地方法院依銀行法通緝，查尋緝原因是涉及違反銀行法，潛逃出境。

刑事局昨表示，林秉文案件由新北地方法院審理中，去年12月5日開庭，林未到庭，該院9日核發拘票，26日林再次未到庭，27日被發布通緝後，警政署查捕逃犯系統即有該筆通緝資料，可於M-Police（警用行動電腦）查詢。

刑事局指出，惟新北地院迄今未曾發文協請刑事局發布要案（緊急）查緝專刊，遂於刑事局網站上未能查詢到，但不影響其通緝身分。

刑事局表示，查緝專刊是依據警察機關犯罪及要案資料通報作業規定，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序的通緝犯，有緊急追緝及告知公眾必要，具高度拒捕風險，發布專刊協請民眾提供破案線索，並提醒員警注意執勤安全，加強查緝到案。

刑事局說，依相關規定辦理，絕無隱匿，已於發布通緝日交辦各駐外警察聯絡官追緝，維護社會安定。

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，刑事局今將林發布查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，刑事局今將林發布查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，刑事局今將林發布查緝專刊。記者李奕昕／翻攝
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃被發布通緝，刑事局今將林發布查緝專刊。記者李奕昕／翻攝

新北 林秉文 警察 通緝

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