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赴泰工作被載到緬甸「求救要付數十萬元」 27歲火舞表演者今將返台

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名27歲謝姓火舞表演者去年應徵，國外火舞工作，僅和家人告知要和朋友去泰國工作後，去年12月25日飛去，後來被家人發現定位在緬甸，謝男告知家人要付數十萬元才能返家，家人去年26日向警方報案。楊梅警分局表示，經過相關單位協助後將於今日返國，再聯繫至楊梅警分局調查案件相關事證，清查涉案嫌疑人。

去年12月有民眾於臉書社團PO出工作邀約，詢問是否有火舞表演老師跟變臉老師可以在海外演出，身為高雄人，現居住在桃園市楊梅區的謝男應徵該工作，於去年搭機前往泰國，之後卻被家人發現定位在緬甸，且告知要求付數十萬元才能返家，家屬焦急因此向高雄警方報案。

楊梅警分局接獲通報協助調查，有關謝男失聯一事，經過相關單位協助後將於今日返國，分局目前已聯繫謝男家屬，待謝男返國休養後再聯繫至分局調查案件相關事證，清查涉案嫌疑人。

台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在曼谷蘇凡納布機場接受中央社訪問。中央社
台灣火舞表演者謝岳鵬遭騙到緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下14日安全搭機返台。圖為謝岳鵬在曼谷蘇凡納布機場接受中央社訪問。中央社

失聯 家人 泰國 緬甸 詐騙

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