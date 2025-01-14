每月打5萬多通詐騙電話 刑事局破11處DMT機房配合境外

詐騙集團境外話務機房透過境內DMT數位行動節費設備致電，以假檢警、解除分期付款手法行騙，刑事局查獲3個集團共設11處DMT機房，估算每月撥打5萬通詐騙電話，拘提11人依詐欺罪、詐欺危害防制條例移送，檢方起訴徐姓男子等5人，其他人偵查中。

警方調查，26歲郭姓男子等3人在新北、高雄市分設1處、3處機房；29歲徐姓男子等5人在新竹、台中市各設2處機房；30歲王姓男子在彰化、雲林縣分設1處、2處機房。犯嫌承租套房放置DMT，供境外話務機房撥打詐騙電話，平均每處機房每月通話3千至8千筆，推估11處機房每月通話5萬筆。

詐團以往透過境外電信業者，將來電顯示竄改為開頭「886」、「02」或「09」，再透過境內電信公司致電被害人；通傳會（NCC）去年起推動國際電話語音警示後，詐團逐漸轉向透過境內DMT，以網路連結插入國內行動電話門號SIM卡的卡池設備，繞過語音警示致電。

刑事局電信偵查大隊過濾基地台資料，去年6月13日至12月22日搜索查獲11處機房，拘提系統商幹部、機房管理人等11人。犯嫌多坦承犯案，有人稱起初不知是詐騙，後來才知情；管理人多稱月薪3萬元，幹部則多否認有報酬，指協助境外友人。