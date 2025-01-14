北市精舍命案疑雲！作家王薀疑是藏鏡人遭羈押 藝人李威二度作證請回

蔡姓女子去年七月在凱米颱風夜，遭綑綁固定在推車上，推回台北市四維路一家私人佛教精舍後死亡，死命案疑點重重，檢方去年10月依傷害致死罪羈押吳姓女住持及李姓男子、姜姓女子3人。今年1月９日檢方循線追出共犯，懷疑暢銷作家王薀恐為藏鏡人，複訊後依傷害致死罪羈押禁見獲准，另，2度傳喚男藝人李威作證，訊後請回。

北檢偵辦精舍命案，日前從死者家人提供的照片，懷疑蔡女生前向暢銷作家王薀學佛，懷疑王薀恐為共犯、更是幕後藏鏡人，1月9日拘提到案，經複訊後羈押禁見獲准。該命案疑雲，是否有教唆毆打致人於死，犯後是否商量脫罪計策等，仍須檢方調查釐清，本月10日、13日檢察官二度傳訊淡出台灣演藝圈的藝人李威到案作證，均應訊超過4小時，訊後請回。

全案起源於，52歲蔡姓死者從事會計工作，2024年4、5月間打算出家，前往私人精舍要削髮為尼，精舍要求蔡女先在精舍修行一段時日，覺得適合再剃度。不料，7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，非自然死亡，檢方解剖調查死因，死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打，並非吳姓女住持等人聲稱的蔡女自虐傾向。

監視器畫面顯示，蔡女生前和吳姓女住持等人在精舍附近的茶室用餐，吳姓女住持、李姓男子、姜姓女子在颱風天下雨天氣不情況下，將蔡女放置推車上，以塑膠袋覆蓋並用膠帶固定，一路推回精舍；3人對於為何使用推車說法不一，身上有臭味、怕蔡女亂動掉下車、蔡女不想走路等辯詞。3人遭去年10月底遭羈押禁見，羈押期限本月下旬將到期。