親頒鳳凰獎再提預算 卓榮泰：該刪的就刪「留些給消防兄弟」

內政部今天舉辦113年鳳凰獎楷模表揚典禮，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳到場頒獎給74位楷模。卓榮泰致詞時感謝得獎楷模的付出，還指出打火弟兄需要預算的支持，並向立委喊話「該刪的就刪，不該刪的也要保留一些，消防弟兄安全更重要。」

1月19日是一年一度的消防節，內政部今天下午在晶華酒店舉辦113年鳳凰獎楷模表揚典禮，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳均到場，並頒發獎項給74位無懼危險，投入各種救援或防災工作的鳳凰獎楷模。

卓榮泰致詞時表示，要重新定義鳳凰獎的精神，應該是「鳳凰不浴火、勇敢不打折」，對打火弟兄的奉獻十分敬佩及肯定。因此政府於去年5月核定了260億各項中長程計畫，總統昨天也宣布將於2028年前增補3000名消防弟兄，持續提升人力，充實設備，與消防弟兄一起守護國家安全。

卓榮泰指出，後續將增購救災機器人，用最科技的方法讓消防人員在進入未知的場所時，可以確保安全，讓所有的消防弟兄可以得到政府的照顧，還有預算的支持。卓榮泰並表示，政府需要有政策，需要有預算，但預算目前都在國會裡。希望國會立法委員可以支持政府的政策及預算，「該刪的就刪、但不該刪的請保留一些，保留更多就是讓消防人員的安全更重要。」