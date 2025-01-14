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林秉文未列刑事局查緝專刊因要法院發文？新北院打臉刑事局

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

「百億賭王」林秉文棄保潛逃遭通緝，還利用個人臉書囂張嗆聲引發眾怒，立委質疑刑事局未將林刊登於要案查緝專刊。刑事局昨澄清，未接獲新北地方法院發文協請，但不影響通緝身分；新北地院稍早回應，此部分應由警方內部依規定自行斟酌處理，不需由法院另行發文刑事局始得刊載。

新北地院指出，合議庭去年12月27日對林秉文發布通緝，同日即傳送電子檔及分別寄送通緝書給警政署、海巡署偵防分署，請求協助緝捕歸案法辦，副本抄送高檢署、移民署、新北市警局等單位，警政署也已公布於在「查捕逃犯網路公告查詢」平台。

至於刑事局「重要緊急查緝專案」部分，依警政署「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，司法機關發布的通緝、協尋資料，由司法院法務部每日以電子檔傳送警政署，再由該署資訊室轉錄「查捕逃犯處理系統」資料庫，並由接獲通緝書之警察機關負責線上核校。

各級警察機關送刊的要案(緊急)查緝專刊暨要案協尋專刊資料，經警政署核定後輸入「查捕逃犯處理系統」，並通報各警察機關轉知逕自警政署知識網－警政知識庫中「要案(緊急)查緝專刊」功能及刑事局網站查詢。

由於新北地院已將林秉文通緝書寄送警政署，並透過司法院傳送系統傳送電子檔，是否登載於上開「重要緊急查緝專案」，是由警政機關依上述規定自行斟酌處理，不需由法院另行發文，其中恐有誤會。

「百億賭王」林秉文棄保潛逃遭通緝還囂張隔空嗆聲，立委質疑刑事局未將林刊登於要案查緝專刊，新北地院指出，此部分應由警方內部依規定自行斟酌處理，不需由法院另行發文。記者吳致碩／攝影
「百億賭王」林秉文棄保潛逃遭通緝還囂張隔空嗆聲，立委質疑刑事局未將林刊登於要案查緝專刊，新北地院指出，此部分應由警方內部依規定自行斟酌處理，不需由法院另行發文。記者吳致碩／攝影

司法院 林秉文 法務部 通緝

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