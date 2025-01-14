有內應？ 王育敏揭待出境移工機場變裝11分鐘逃離

失聯移工問題持續惡化，國民黨立院黨團今舉行記者會，立委王育敏公開一段影片，內容顯示原定出境的移工在機場上演「變裝秀」，11分鐘從安檢區離開，之後離開機場不知所蹤。黨團首席副書記長王鴻薇直言，她認為有內應，機場安檢出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。

王育敏表示，我國整體失聯移工人數近年呈現翻倍成長，從民國109年初的4萬8千多人，至113年底增至9萬多人。機場成為移工失聯最多的地點，自民國109年起算，合計已有209人，113年有87人而創下新高。

王育敏接著公布去年12月3日越南籍失聯移工變裝離開機場的影片，她說，人力仲介公司都將人送到機場，竟然還可跑出來，代表政府在防治移工逃跑有非常多漏洞，現在都是懲罰雇主而已。勞動部、移民署都沒有責任嗎？移工管理制度有很大的缺失。

國民黨立委萬美玲表示，看到變裝秀歎為觀止，她懷疑有不法集團煽動移工離開原雇主，操縱做非法事情或非法留在台灣。外籍移工快要成為勞動力主力，管理上非常重要，過去管理不好，移工失聯還花招百出。失聯個案不只是個案問題，這是長期管理失能問題。是否應檢討外籍移工管理法則有無要調整的部分，若有不法集團煽動操控，要如何揪出這些集團。

王鴻薇直言，她認為有內應，機場安檢一定出了大毛病，應徹查有無跟不肖業者勾結。她也批評政府，先前修正就業服務法，放寬80歲以上長者免巴氏量表評估，稱會排擠真正需要看護工的人。問題是失聯移工去年底已經超過9萬人，光是看護工已超過3萬人失聯，政府做了什麼？