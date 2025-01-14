對林秉文潛逃無作為 學者批部長「歡迎投案」是司法史上奇恥大辱
有「百億賭王」之稱的林秉文因涉88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢案，棄保潛逃遭通緝，在臉書發文稱「回來時間我決定」。法務部長鄭銘謙日前表示，歡迎林秉文自己投案。時事評論家、退休的台師大國文學系教授林保淳，臉書貼文批「歡迎投案」，這4個大字，簡直就是台灣司法史上的奇恥大辱，就是由民進黨委任的法務部長鄭銘謙親手鐫刻上去的。
林保淳說，「台灣的司法真的是無可救藥，連起碼的尊嚴都不管不顧了。棄保潛逃於海外的通緝犯，居然可以公開嗆聲，揚言「回去的時間是我自己來訂的」，這是怎樣令人瞠目結舌的倨傲態度？是誰了給他底氣，敢於如此狂悖大膽，視法律為無物？
更可笑的是，堂堂一位法務部長，面對如此將司法踐踏於腳下的通緝犯，竟然連一句重話都不敢說，甚至連稍作表態，表達毋枉毋縱、誓將其追緝回來的決心都沒有，而是張開雙手，「歡迎自己投案」！這是怎樣一個無恥、無格的法務部長？
「歡迎投案」，這四個大字，簡直就是台灣司法史上的奇恥大辱，就是由民進黨委任的法務部長鄭銘謙親手鐫刻上去的。
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