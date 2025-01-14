聽新聞
0:00 / 0:00
台中警今年查獲三、四級毒品市價破億 240公斤全銷毀
台中市警局去年查獲第三、第四級毒品240公斤，分為上、下半年分批銷毀，近期辦理去年下半年度的銷毀業務，一共銷毀2773件，總重為140公斤，市價估計破億元，台中市刑大統計，今年銷毀數量比去年微增10公斤。
台中市刑大每年度都會辦理兩次「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」作業，每次銷毀毒品都達數百公斤，前年銷毀230公斤的各類三、四級毒品，去年總計查獲240公斤，近期辦理去年下半年度銷毀作業，一共有2723件，總重為140公斤，市價破億元，毒品包括新興的「喪屍菸彈」、K他命等。
台中市刑大表示，此次會同督察與政風單位，逐一清點、封緘及銷燬毒品證物等作業，希望藉由公開銷燬的方式，提供民眾暸解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍的目標，積極向上溯源阻斷毒品供給、走私管道，讓毒品遠離家園。
台中市刑大呼籲，民眾應多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品而造成危害，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言