警界2明日之星落馬 凸顯警紀要求

警政署長張榮興上任近八個月，昨發布第二波高階警官人事，其中保安警察第六總隊長廖材楨因總統隨扈曹姓警官洩密案，被降調警政署行政組長；加上基隆市警局長翁群能因性騷爭議被「拔官」，兩名「明日之星」中箭落馬，凸顯警紀已成警界最重要要求。

張榮興上任時，即強調風紀就是警察命脈，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，宣示警紀將是他未來的工作重點，各單位主官或督察、政風，都要共同負起責任。

廖材楨任北市警局副局長時，頗獲張榮興信任，升任保六總隊長後也表現稱職，近來身體微恙；昨人事發布他調署行政組長，警界錯愕，經查是因曹姓警官洩密事件，被連坐處分。

保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，去年五二○後借調國安特勤中心，涉洩漏總統賴清德不公開行程，去年十二月被依洩密罪、國家機密保護法羈押。

據了解，事發後張榮興就已決定追究責任，昨同步在這一波高階警官人事調整廖材楨職務，以凸顯警政署嚴格要求警紀立場。

同樣被降調的基隆市警局長翁群能，是在刑大餐會時對女性部屬擁抱、臉頰碰觸臉頰，被指控性騷擾，儘管翁群能喊冤，聲明「絕無其他刻意的想法及行為」，案件也還待調查，但警政署仍採「高標準」調整職務。

不過捲入八八會館案多名官警兩年前遭降調，其中台北市警局第四序列警政監吳慶鴻，此次「解凍」升警察通訊所長，其他人卻未獲調整，後續待觀察。