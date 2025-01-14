調查局36人大搬風 6都處長全換

調查局昨公布高階主管卅六人異動，六都調查處處長均換血；去年屢破綠能貪瀆弊案的彰化縣調查站主任徐國楨，調升「天下第一處」台北市調查處處長。這是調查局長陳白立上任後首度大規模主管人事異動，主打年輕化主管團隊，人事十六日生效。

徐國楨為調查班第卅期結業，是調查局長陳白立受訓同期同學，中正大學犯罪學博士，曾任台中調查站主任，也曾負責調查局與國會的聯絡事項，擔任彰化縣調查站主任屢破綠能貪瀆弊案，陳白立去年頒發卅萬元加班費，徐代表受獎。

現台北市調處長洪慶裕、台中市調處長蕭清淵、新北市調處長張育瑞因即將屆齡，調任調查局研究委員會，張育瑞兼幹部訓練所副主任；同樣將屆退的台南市調處長黃建華調主任秘書室研究委員；高雄市調處長謝宜璋去年底退休，由廉政處處長連震宗接任；桃園市調處長李文義調任航業調查處長。

據了解，徐國楨深受陳白立信任，由簡任十一職等的彰化站主任，調升十二職等、接掌最多政經案件的台北市調查處；其他處長多為學長，徐被認為是調查局人事年輕化代表。同為調查班卅期的高雄市調查處副處長高吉川調升台南市調查處處長，也是卅期的廉政副處長吳榮修升廉政處長。

此次異動高階主管年輕化，國會聯絡組主任李孟調查班卅五期，調桃園市調查處副處長，雲林站主任黃國維卅三期，調廉政處副處長。