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高階警人事發布 廖美鈴首位女副署長

聯合報／ 記者李奕昕邱瑞杰／連線報導

警政署昨發布高階警官人事，國道公路警察局長廖美鈴升副署長，成警署史上首位女性副署長。圖／警政署提供
警政署昨發布高階警官人事，國道公路警察局長廖美鈴升副署長，成警署史上首位女性副署長。圖／警政署提供
警政署昨發布高階警察人事，異動一四六人，國道公路警察局長廖美鈴升警政署副署長，成為警署史上首位女性副署長；基隆市警局長翁群能涉入性騷擾女部屬爭議，降調航警局副局長，翁昨發聲明「坦然面對」，爭取還他清譽。

署督察室主任顏旺盛調國道警察局長，署主任秘書廖恆裕調航空警察局長，警政委員張國雄調保安警察第一總隊長；台中市警察局副局長郭士傑、保五總隊長趙瑞華，分別升署主秘及督察室主任。翁群能原不在此波人事調整之列，因捲入性騷風波落馬，遺缺由刑事局副局長林信雄接任。人事均十六日交接到任。

廖美鈴任國道警察局長兩年，剩一年屆齡退休，警界女性高階警官偏少，調升副署長別具意義；顏旺盛任署督察室主任兩年，去年一度是台南市警局長呼聲高人選；廖恆裕半年前從鐵路警察局長升主任秘書，此次再獲調掌航警局。

台南市區漁會前理事長林士傑遭槍殺迄今未破，刑事局副局長陳炯旭派台南市副局長，彌補南市警局長、另兩名副局長刑事資歷不足。新北市警局督察長林故廷、新竹市警局長邱紹洲、連江縣警局長蕭欽杰均為刑事局出身，此次同回刑事局任副局長。

保五總隊長趙瑞華升署督察室主任，保三、保四總隊長黃家琦、劉鴻烈升政委。台中市警副局長郭士傑「跳升」署主秘，受警界關注。四人均躋身三線三星接班梯隊。

除基隆市，另有九個縣市警察局長異動；六都警分局長九人調升，北市士林分局長王炳睿升署保安組副組長，其餘升六都警政監或署警監督察。

主任 警察

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