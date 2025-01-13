影／宜蘭槍擊押人案偵破 百警寒夜搜山他如「戴帽山羌」趴溝發抖

宜蘭三星監獄前日前發生槍擊押人案，警方今宣布破案，同時公布追緝影片，涉犯毒品等多項前科簡姓主嫌背負10年刑期，逃亡期間更換6輛車製作斷點，同時也更換手機，後來躲在苗栗山區，凌晨6度低溫實在太冷，專案小組發現他時「怎有一隻戴帽子的山羌趴在溝渠發抖？」被抓總比凍死好，乖乖就逮。

警方調查，發生在本月9日的槍擊押人案，被害人康男與犯嫌簡男、藍男、陳男及李男等人，有債務及私人恩怨，雙方於日前案發時狹路相逢，主嫌簡男先開槍恫嚇，並由藍、陳及李等人強擄其上車，車輛行經三星監獄前，康男強開車門欲跳車，遭簡嫌再開一槍擊中右臀後掉落車外，獲救送醫。

案發後，宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊及三星分局立即組成專案小組，報請洪景明檢察官指揮偵辦，啟動警察局「重案調查組」深入調查，先於案發的9日當天，將藍、陳、李等3嫌拘提到案，並於宜蘭縣礁溪鄉德陽路附近挖出簡嫌藏放草堆裡的作案槍彈。

簡嫌一路往南逃竄，警方歷經56小時火線追緝，繞過半個台灣從宜蘭追到苗栗，並與苗栗縣警察局通力合作，12日發動百名員警頂低溫著6度的刺骨寒風，在大湖山區展開圍捕行動，經過近3小時搜山，終在一處果園內找到趴藏在溝渠，冷到全身發抖的簡姓主嫌。

員警發現他時吃驚「怎有一隻戴著帽子的山羌？」發現竟是簡嫌時，怒斥「你以為在玩魷魚遊戲，趴著不動就不會被抓嗎？」

開槍主嫌簡嫌身涉毒品等10年刑期以上重罪，一路從宜蘭跑到新北、桃園、苗栗等地，其間換乘朋友的6輛車製造斷點，所幸宜蘭警方專案小組同仁日以繼夜戮力追緝，終於逮到嫌犯。簡嫌向警方透露，他原來決定亡命天涯，但是躲在山區溝渠裡實在太冷，與其被冷死，倒不如被警方抓走。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂罪、妨害自由及毒品危害防制條例等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，其中簡男更因公然開槍傷人，惡性重大並有逃亡串證之虞，遭宜蘭地方法院羈押禁見，全案宣告偵破。

宜蘭縣警察局長侯東輝表示，守護宜蘭鄉親是宜警的職責，敢在宜蘭地區犯案，「就算逃到天涯海角也要追到你」，宜警貫徹新政府掃蕩「黑、金、槍、賭、毒」之「五打」治安策略，努力針對槍械、毒品、詐欺及幫派等犯罪加強查緝，捍衛治安、寸步不讓。

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