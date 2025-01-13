尾牙抱女警涉性騷遭降調 基市警察局長：坦然面對「爭取還我清譽」

基隆市警察局長翁群能遭女警控告涉嫌性騷擾，警政署今宣布將降調航警局副局長。翁群能表示，餐會間和同仁凝聚情感，絕無其他刻意想法及行為，衍生的問題他會坦然面對，爭取還他清譽。

警政署今天公布高階警官人事案，翁群能原本不在這波異動名單中，但基隆市警局8日舉辦刑事人員尾牙時，翁群能被控對女偵查佐擁抱、臉頰碰觸臉頰。警政署督察室完成調查，認定行為不當，一併檢討調整，改調航警局副局長，遺缺由刑事局副局長林信雄接任，16日交接。

翁群能今天到市府向基隆市長謝國樑辭行，並在透過市警局公關室發表的調（離）職聲明中說， 感謝市長、議會和警政署長官一年來對警察局的支持、嘉勉、指導，以及警察局同仁群策群力，讓警政三核心任務，治安、交通、服務都有優良成效 ，並請對接任者林信雄持續支持、鼓勵、指正。

翁群能表示，這次個人離開現職，要感謝署裡長官理解，個人職務是一時的理念，他為團隊持穩常態運作，誠摯建議實施調整，以便使日前刑大年終工作餐會事件，有一個初步公允的段落。