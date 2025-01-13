台東警察局長梁東山調高雄 「五味雜陳又充滿不捨！」
警政署今天發布高階警官人事令，台東縣警察局長梁東山將離開台東，調任高雄市警局主任秘書，局長一職由台中港務警察總隊總隊長蔡燕明接任。梁東山說，內心五味雜陳，很不捨地方鄉親及警局同仁，感謝縣長饒慶鈴1年來的關愛。
梁東山是警察大學行政警察學系54期畢業，歷任高雄港務警察總隊總隊長，高雄苓雅分局、三民二分局及仁武分局長，去年1月17日起擔任台東縣警察局長。
歷時1年，梁東山將卸下台東警察局長職務，重返高雄市警局，預計16日報到。他表示，內心五味雜陳，一方面是離家近，可以就近照顧家庭，但這1年來跟同仁及地方相處愉快，且受縣長饒慶鈴委以重任，內心真的很不捨。
梁東山說，他上任後，無論是交通事故或刑事案件防制，以及春節疏運、熱氣球、跨年晚會等活動，全在警局同仁努力下圓滿達成，身為團隊一員，很榮幸見證縣長饒慶鈴獲得五星級縣長肯定，深深感恩同仁的努力與合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言