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台東警察局長梁東山調高雄 「五味雜陳又充滿不捨！」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

警政署今天發布高階警官人事令，台東警察局長梁東山將離開台東，調任高雄市警局主任秘書，局長一職由台中港務警察總隊總隊長蔡燕明接任。梁東山說，內心五味雜陳，很不捨地方鄉親及警局同仁，感謝縣長饒慶鈴1年來的關愛。

梁東山是警察大學行政警察學系54期畢業，歷任高雄港務警察總隊總隊長，高雄苓雅分局、三民二分局及仁武分局長，去年1月17日起擔任台東縣警察局長。

歷時1年，梁東山將卸下台東警察局長職務，重返高雄市警局，預計16日報到。他表示，內心五味雜陳，一方面是離家近，可以就近照顧家庭，但這1年來跟同仁及地方相處愉快，且受縣長饒慶鈴委以重任，內心真的很不捨。

梁東山說，他上任後，無論是交通事故或刑事案件防制，以及春節疏運、熱氣球、跨年晚會等活動，全在警局同仁努力下圓滿達成，身為團隊一員，很榮幸見證縣長饒慶鈴獲得五星級縣長肯定，深深感恩同仁的努力與合作。

台東縣警察局長梁東山將調任高雄市警局擔任主任秘書。圖／取自台東縣警局官網
台東縣警察局長梁東山將調任高雄市警局擔任主任秘書。圖／取自台東縣警局官網

台東 警察

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