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7條通緝犯栽在高雄警手裡 查獲歐美軍警裝備MPX衝鋒槍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

身背毒品、詐欺及傷害案7條通緝犯的李姓男子，10日南下高雄找友人，藏身新興區林森一路老舊透天厝，新興警分局警方掌握情資，昨晚發動搜索，當場逮獲李男，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈。

新興警分局偵查隊日前獲得情資，指一名李姓男子（38歲）於前年10月間起，因涉及毒品、詐欺及傷害等案，分別被台北、士林，雲林，台東及橋頭等地檢署以及高雄地院發布共計7案通緝在案，李男近日疑藏匿在高雄。

警方查知李男逃亡期間持有槍械，因恐危害高雄治安，經蒐證掌握得知李男10日南下高雄找友人，藏匿在新興區林森一路老舊透天厝；12日確定李男行蹤後，當晚8點多發動搜索。

警方在屋前埋伏時，剛好李男和友人準備外出，警方見李的友人打開大門，一舉衝入，逮獲剛走下一樓的李男；身背7條通緝、逃逸2年的李男看到警方一臉錯愕，因當下無法遁逃，只好乖乖就逮，警方另控制屋內3男行動。

警方在李男所住的2樓房間背袋中起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈等具強大殺傷力的槍械；對於槍械來源，李聲稱是死去友人寄放。

由於李男所涉及7條通緝中其中一條毒品罪遭判刑1年3個月，警方先將他解送歸案；持有槍械部分，另案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支（如圖）及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支（如圖）及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈（如圖）。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈（如圖）。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍（如圖）、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方昨晚在林森一路某民宅逮獲身背7條通緝的李姓男子，並起出歐美軍警裝備的MPX衝鋒槍（如圖）、克拉克短槍1支及123顆子彈。記者石秀華／翻攝

毒品 透天厝 通緝

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