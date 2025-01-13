影／抓到了！宜蘭監獄前槍擊主嫌躲苗栗山區 寒風中發抖落網

發生在1月9日宜蘭縣三星監獄前槍擊押人案，宜蘭縣警察局成立專案小組歷經56小時火線追緝，從宜蘭追到苗栗，在大湖山區頂著6度刺骨寒風，終於在一處果園溝渠內逮到全身發抖的開槍簡嫌，並查獲毒品等物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦，經法院裁定簡男羈押禁見。

三星鄉宜蘭監獄前日前傳出槍擊事件，警方調查，44歲康男與藍男素有糾紛，兩人9日上午11時許在蘭陽發電廠見面，掀起口角，進而互毆，藍男不忿，打電話給簡男和李男，烙人助陣。李男開車載簡男到場，簡掏出手槍，對空鳴槍示威，康男嚇得不敢動彈，被簡、李押上車，由李男開車載往羅東，藍男未上車。

行經三星路宜蘭監獄外，康男抓準機會跳車，簡男怒而開槍，命中康男右側臀部，傷口約0.5公分深；李男見事情大條，趕緊停車報警，簡男則下車逃之夭夭。警方到場後將康男送醫，急救後無生命危險。

除了報案後留在原地的李男及李男駕駛車輛被扣押，不久也聯繫到藍男到案，涉案4人的康、藍、李都已到案，持槍開槍的簡男在逃。

宜蘭縣政府警察局刑警大隊及三星分局成立專案小組，朝違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害及妨害自由罪嫌偵辦，專案小組調閱監視器及掌握通話紀錄，一路從宜蘭追到苗栗，12日凌晨頂著強烈冷氣團來襲，埋伏在冷冽的6度寒風中，逮到簡男時他全身冷到直發抖。