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影／毒販被逮當場向母親下跪痛哭 母哭喊：你為什麼都講不聽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中警方查緝毒品案，一名男子涉嫌販毒被逮，被警方帶走前他當場向母親下跪痛哭，母親也哭喊「你為什麼都講不聽」，在場員警不忍也鼻酸。

這件販毒案去年6月查獲，台中地檢署上月起訴；台中市政府警察局豐原分局偵辦販毒案向上溯源，發現33歲朱姓男子涉有重嫌，成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查，朱嫌住中市太平區，平常以販賣二級毒品安非他命為生，對外自稱「小朱」，因心知販毒為警方查緝重點，平日交易都是先透過網路通訊軟體開發客源後，再以俗稱「埋包」的方式與藥腳交易，降低被警方查緝的風險。

經警方長期跟監蒐證，發現朱嫌手法皆係先把毒品藏在電線桿、機車置物箱或賣場內的隱密處所，於收取藥腳購毒款項後，再將毒品存放地點的照片傳給藥腳自行領取，每次交易放的地點都不一樣，相當謹慎小心。

蒐證完備後，警方持台中地方法院核發搜索票前往朱嫌使用車輛及住處執行搜索，當場查扣安非他命6包(毛重3.54公克)、殘渣袋1個、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組及行動電話2支等贓證物，警方於執行查緝時，朱嫌因自知涉嫌重大，將受法律制裁，當場向在場的母親下跪痛哭懺悔，求母親原諒，母親也大哭責罵兒子講不聽，無法改過。

豐原警分局長林大為提醒民眾，依托醚酯為當前盛行毒品，常見於電子煙彈，去年11月底政府已將依托醚酯列為第二級毒品，寒假將近，請家長留意青少年勿接觸不明物品，警方將持續打擊毒品犯罪，保護市民的生命、財產安全，建構無毒的優質居家環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中警方查毒，一名男子被捕，他（背對鏡頭）當場向母親下跪，母親痛哭。記者游振昇／翻攝
台中警方查毒，一名男子被捕，他（背對鏡頭）當場向母親下跪，母親痛哭。記者游振昇／翻攝

母親 毒品 販毒

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