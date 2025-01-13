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又是毒駕！新北男吸毒開車恍惚 派出所前撞警車翻覆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

再傳毒駕！新北市26歲張男今天凌晨2時許開車載18歲王男，行經淡水區水碓派出所前時，張男疑因吸食依托迷酯煙彈致精神不濟，擦撞派出所前警車當場翻覆。警方在車上搜獲K他命、咖啡包及喪屍煙彈，詢後依毒品及公共危險罪嫌將張男送辦。

據了解，淡水分局水碓派出所警員今天凌晨2時許值班時，突然聽聞所外傳來巨響，警員立即衝出查看，赫然發現1輛白色轎車擦撞停在派出所前警車後翻覆。駕駛張男頭部擦傷，酒測值為0，副駕駛座的王男則未受傷。

警方在車上查獲2包K他命、4包咖啡包及3枚喪屍煙彈。經調查張男開車時因吸食喪屍煙彈導致精神不濟釀禍，警方詢後將張男、王男依毒品罪嫌送辦，張男再依公共危險罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張男撞上警車後車輛也當場翻覆。記者黃子騰／翻攝
張男撞上警車後車輛也當場翻覆。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛白色轎車擦撞警車後翻覆。記者黃子騰／翻攝
張男駕駛白色轎車擦撞警車後翻覆。記者黃子騰／翻攝
張男開車行經水碓派出所前撞翻警車。記者黃子騰／翻攝
張男開車行經水碓派出所前撞翻警車。記者黃子騰／翻攝
警方找來吊車將翻覆的轎車扶正。記者黃子騰／翻攝
警方找來吊車將翻覆的轎車扶正。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲各式毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲各式毒品。記者黃子騰／翻攝

喪屍煙彈 淡水

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