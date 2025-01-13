男欠債10萬 宮廟打牌遭刺頸亡

葉姓男子疑因陳姓男子積欠十萬元未還，昨持刀在某宮廟刺死正在打牌的陳男；葉行凶後騎機車逃離（紅圈處），一小時後落網。記者石秀華／翻攝 葉姓男子疑因陳姓男子積欠十萬元債務未還，催討一年未果，昨上午得知陳在高雄某宮廟打牌，持檳榔刀前往理論，雙方口角，葉涉憤持刀刺中陳男頸部要害，陳送醫不治。葉行凶後逃回住處，一小時後落網，被依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，鳳山警分局和消防局昨天上午十一時許接獲報案，指轄內中山東路一間宮廟有人口角糾紛後持刀行凶。

員警和消防員趕抵現場，發現六十一歲陳姓男子頸部遭刺大量出血，已經昏迷無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

當時宮廟內有多人目睹歹徒行凶，事後騎機車逃離，警方到場見滿地鮮血，根據目擊者指證，查出行凶者是五十七歲葉姓男子；經調閱監視器以車追人，發現葉騎機車逃回離宮廟約五分鐘車程的住家，趕往逮人。

當時葉男坐在屋內客廳，因涉嫌持刀殺人，警方持盾牌衝進去，葉男嚇一跳未做抵抗，被員警拖出屋外上銬逮捕。

葉男落網後供稱，死者一年前生活困頓，曾向他借十萬元，事後屢次催討未果，昨天上午得知陳男在宮廟打牌，前往理論，因不滿陳欠錢還理直氣壯，盛怒下才持刀刺中對方脖子。

就在警方仍在釐清葉男殺人動機時，陳男經院方搶救一個多小時後宣告不治；警方偵詢後依殺人罪嫌將葉男移送高雄地檢署，待檢方相驗釐清確切死因和行凶動機。