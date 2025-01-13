基隆警局長爆性騷 將調整職務

因應警政署副署長、航空警察局長、保一總隊長等高階警官十六日屆齡退休，警政署最快今天發布新人事，估計至少九個縣市警察局長同步輪動。基隆市警察局長翁群能日前爆出性騷擾女部屬爭議，臨時列入調整名單，恐降調航警局副局長。

副署長李政曉、航警局長邱文亮、保一總隊長薛文容、警政委員陳博珍等官警本月十六日屆齡，警政署依例檢討人事，估計牽動數十高階警官輪動。

非六都的十六個縣市警察局長，除嘉義縣外均任滿一年；警政署認為先前調動幅度過大，不利於警政工作平穩，警界預料這次「校正回歸」調整約半數、九縣市警局長，其中有曾跳升者調縣市局長「補資歷」，另會派補上次部分空缺的六都警察局副局長。

基隆市警局本月八日舉辦刑事人員尾牙，局長翁群能事後被一名女偵查佐指控對她擁抱、以臉頰碰觸臉頰涉性騷，有言行失檢疑慮，警政署督察室展開調查。據悉，署已完成調查，認定行為不當，檢討調整。

縣市局長異動部分，昨晚傳出署保防組長劉炯炫調宜蘭縣、署公關室主任許頌嘉調新竹市、台南市警察局督察長王森瑒調苗栗縣、保三總隊副總隊長謝宗宏升南投縣、署防治組長陳百祿調花蓮縣、台中港務警察總隊長蔡燕明升台東縣、署保安組長林温柔調澎湖縣、刑事局副局長黃壬聰調金門縣、鐵路警察局副局長陳保安升連江縣。

今年七月，警察大學校長楊源明、桃園市警察局長吳坤旭、副署長陳永利及詹永茂屆退，屆時調整幅度更大，預計牽動六都警局長人事。