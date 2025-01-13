警兼職網購賣手銬 降1級罰10萬

雲林縣邱姓警員在購物網站賣貨，還以一歲大兒子名義開帳號，交易金額達一○三萬餘元，另與妻子在蝦皮購物上陳列販賣手銬，遭罰三千元；內政部將邱移送懲戒，懲戒法院第一審判邱降一級改敘，併罰款十萬元，第二審駁回上訴確定。

邱姓警員原任職彰化縣警鹿港分局，前年一月起擔任雲林縣警台西分局警員，被查出二○一九年一月至二○二三年五月間透過蝦皮網站賣貨，交易五四四筆，金額九十三萬八千餘元；前年四月至同年十月間利用兒子名義申請「7-ELEVEN賣貨便」帳號賣貨，交易六十七筆，金額九萬餘元。邱前年一月至八月間使用「財政部關務署EZWAY易利委」辦進口貨物報關一九五筆，計廿四萬餘元。

邱另與妻子於蝦皮網站販賣公告查禁的手銬，被豐原簡易庭以違反社會秩序維護法各裁罰三千元罰鍰，台中地院駁回抗告確定。邱辯稱妻子生子，為體諒他各種家庭開銷負擔，在家中兼職網拍貼補家用；他僅偶爾協助妻子寄貨，未曾因私廢公，或藉職務之便公器私用。

邱說從警七年獲七百餘支嘉獎，二○二二年曾獲鹿港分局績優員警殊榮，秉持「心存善念、盡力而為」心態為公家、人民服務；警察工作時間冗長，作息顛倒，外勤高強度巡邏等工作負荷，回家倒頭就睡，不可能經營商業；與妻子帳號都已分割、各自獨立，日後不會再犯。

懲戒法院認為邱經營商業事證明確，還使用一歲多兒子名義申請帳號賣貨，他與妻子如何分工經營、報酬如何分配，不影響認定違法經營商業。懲戒法院一、二審都認為邱使民眾有公務員不專心自身業務、公務紀律鬆散的不良觀感，且身為警察違法販賣警銬，損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要。