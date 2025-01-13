聽新聞
0:00 / 0:00

警兼職網購賣手銬 降1級罰10萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

雲林縣邱姓警員在購物網站賣貨，還以一歲大兒子名義開帳號，交易金額達一○三萬餘元，另與妻子蝦皮購物上陳列販賣手銬，遭罰三千元；內政部將邱移送懲戒，懲戒法院第一審判邱降一級改敘，併罰款十萬元，第二審駁回上訴確定。

邱姓警員原任職彰化縣警鹿港分局，前年一月起擔任雲林縣警台西分局警員，被查出二○一九年一月至二○二三年五月間透過蝦皮網站賣貨，交易五四四筆，金額九十三萬八千餘元；前年四月至同年十月間利用兒子名義申請「7-ELEVEN賣貨便」帳號賣貨，交易六十七筆，金額九萬餘元。邱前年一月至八月間使用「財政部關務署EZWAY易利委」辦進口貨物報關一九五筆，計廿四萬餘元。

邱另與妻子於蝦皮網站販賣公告查禁的手銬，被豐原簡易庭以違反社會秩序維護法各裁罰三千元罰鍰，台中地院駁回抗告確定。邱辯稱妻子生子，為體諒他各種家庭開銷負擔，在家中兼職網拍貼補家用；他僅偶爾協助妻子寄貨，未曾因私廢公，或藉職務之便公器私用。

邱說從警七年獲七百餘支嘉獎，二○二二年曾獲鹿港分局績優員警殊榮，秉持「心存善念、盡力而為」心態為公家、人民服務；警察工作時間冗長，作息顛倒，外勤高強度巡邏等工作負荷，回家倒頭就睡，不可能經營商業；與妻子帳號都已分割、各自獨立，日後不會再犯。

懲戒法院認為邱經營商業事證明確，還使用一歲多兒子名義申請帳號賣貨，他與妻子如何分工經營、報酬如何分配，不影響認定違法經營商業。懲戒法院一、二審都認為邱使民眾有公務員不專心自身業務、公務紀律鬆散的不良觀感，且身為警察違法販賣警銬，損害政府信譽，為維護公務紀律，有懲戒必要。

妻子 網站 蝦皮購物

延伸閱讀

台南監獄不當壓制上銬受刑人 監察院糾正：逾越比例原則

高虹安與陳時奮誣告案二審明開庭 案件發展牽動市長職務

爸爸網購收到「幽靈包裹」…網喊詐騙別領 加碼指出2特點要注意

買家謊稱「收到空包裹」還附造假開箱影片 賣家1招讓他秒慫

相關新聞

男欠債10萬 宮廟打牌遭刺頸亡

葉姓男子疑因陳姓男子積欠十萬元債務未還，催討一年未果，昨上午得知陳在高雄某宮廟打牌，持檳榔刀前往理論，雙方口角，葉涉憤持...

至少9縣市局長調整！高階警人事最快明發布 基市警察局長被控性騷恐降調

高階警官人事案最快明發布，警政署副署長、航空警察局長、保安警察第一總隊長將異動，警界預料至少9個縣市警察局長調整。據了解...

基隆警局長爆性騷 將調整職務

因應警政署副署長、航空警察局長、保一總隊長等高階警官十六日屆齡退休，警政署最快今天發布新人事，估計至少九個縣市警察局長同...

工作兩小時未領得薪資 台中砂石車駕駛持鋁棒討公道觸法

台中市黃姓男子因與前老闆有薪糾紛，今天下午3時許帶著顏姓女友去向前老闆索討，一言不合下，返回車上拿了支短鋁棒返回屋內要找...

影／高雄驚傳殺人案 疑10萬債務糾紛男頸部遭刺不治 行凶者落網

高雄市鳳山區中山東路今天近午時分傳出殺人案，61歲的陳姓男子疑和56歲的葉姓男子疑打牌時有賭債糾紛雙方衝突，葉持檳榔刀刺...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。