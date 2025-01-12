至少9縣市局長調整！高階警人事最快明發布 基市警察局長被控性騷恐降調
高階警官人事案最快明發布，警政署副署長、航空警察局長、保安警察第一總隊長將異動，警界預料至少9個縣市警察局長調整。據了解，基隆市警察局長翁群能被控性騷擾女部屬，恐降調航警局副局長。
副署長李政曉、航警局長邱文亮、保一總隊長薛文容、警政委員陳博珍本月16日屆齡退休，警政署檢討人事。
警界流傳縣市局長，署保防組長劉炯炫調宜蘭縣、署公關室主任許頌嘉調新竹市、台南市警察局督察長王森瑒調苗栗縣、保三總隊副總隊長謝宗宏升南投縣、署防治組長陳百祿調花蓮縣、台中港務警察總隊長蔡燕明升台東縣、署保安組長林温柔調澎湖縣、刑事局副局長黃壬聰調金門縣、鐵路警察局副局長陳保安升連江縣。
基隆市警局本月8日舉辦刑事人員尾牙，局長翁群能被控對一名女偵查佐擁抱、以臉頰碰觸臉頰，有言行失檢疑慮，警政署督察室展開調查。
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