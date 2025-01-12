男闖髮廊找嘸人談判竟砸店 客見義勇為攔阻「等警察來」爆當街互毆

尚姓男子今晚到台北市中山區林森北路上某髮廊找店主兒子商討財物糾紛未果，推倒店內物品離去，剛剪完頭髮的簡姓男子等人見狀要求尚男「等警察來」，尚男及2名同夥旋即與簡男等人爆發衝突，警方到場，將依妨害秩序罪偵辦。

警方調查，31歲尚男傍晚近6時找兩名男子一同前往林森北路、農安街口附近一間髮廊，要找店主兒子談判財物糾紛，但對方不在店內，尚男推倒店內物品洩憤後離去。

剛剪完頭髮的36歲簡男剛好從2樓店家下樓，與友人35歲彭男、39歲楊男在路邊聊天，見尚男走下樓準備離去，店內張姓理髮師追出店外攔阻，便上前試圖調解，對尚男說「你要等警察來呀，不要離開」，與尚男同行的兩名男子旋即上前與簡男等人發生推擠衝突。

過程中，尚男拿出辣椒槍攻擊簡男等人其兩名同行友人伺機逃離現場，簡男、彭男合力壓制尚男；由於事件發生在人來人往路口，有民眾目擊過程報警並錄影上傳網路，警方獲報趕赴現場，已無打架情事，員警另在尚男身上搜出一支甩棍。

經查除張姓理髮師因眼睛沾到辣椒水，身體較不適，送往台大醫院治療，其餘人員皆無大礙，員警協助尚男等人包紮擦挫傷後帶返警所偵辦。

據悉，簡男等人指證尚男2名「小弟」同樣涉案，但案發後伺機逃逸無蹤，尚男則稱2名同行者只是朋友，未動手滋事；警方表示，全案初步將依妨害秩序罪嫌法辦，持續追查2名同行者身分，相關人員暫未提出傷害告訴，詳細案情待釐清。