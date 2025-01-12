快訊

台中趕尾牙…「必巡」歌手曾瑋中搭車擦撞 女歌手郭婷筠也在車上

地牛翻身！花蓮20:12規模4.5地震 9縣市有感「最大震度3級」

柯文哲得在看守所過年 醫喊踏出「革命第一步」：專心坐黑牢

聽新聞
0:00 / 0:00

工作兩小時未領得薪資 台中砂石車駕駛持鋁棒討公道觸法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市黃姓男子因與前老闆有薪糾紛，今天下午3時許帶著顏姓女友去向前老闆索討，一言不合下，返回車上拿了支短鋁棒返回屋內要找前老闆算帳，被其他員工拉下。警方據報趕往，黃男和其女友已駕車逃逸，警方找出他身分，傍晚將他約談到案，依恐嚇罪嫌函送法辦，女友也被列關係人一併函送。

據了解，黃姓男子（32歲）上個月12日在大里受雇為一家公司的砂石車司機，上午還出了兩趟車，但黃姓前老闆（47歲）以他上午遲到，唸了他幾句，未料黃因此不滿逕自離去。

本月10日是公司的發薪日，黃原以為自己應該也有薪水，但他並未領到。不滿下，他今天帶著女友一起去向黃姓前老闆索討，但黃姓前老闆認為他做不滿一天即自行離去，所以不給他錢。黃男不滿下，即衝回車上拿了短鍋棒想替自己討公道。

霧峰警分局下午據報，指大里區德芳南一街民宅有多人打架，立即啟動快打部隊到場，但到場已無打架情事。黃男在公司僅留有通訊軟體連結，公司也無他的電話。警方於是根據他駕車載著女友離去的影像，從車牌查出他的身分，再打電話將他約談到案。

黃姓男子到案才知自己一時衝動，竟要吃上恐嚇罪官司，另也不平工作了約兩小時，最後卻分文未得，心中十分不平。

台中市勞工局說，雖然沒有寫下勞動契約，但口頭約定亦可成立勞動契約。雖然僅工作約兩小時，仍應給付薪資，例如是月薪資就應以月薪折算一日多少薪資，再算成小時給付。

霧峰警分局下午據報，指大里區德芳南一街民宅有多人打架，立即啟動快打部隊到場。圖／民眾提供
霧峰警分局下午據報，指大里區德芳南一街民宅有多人打架，立即啟動快打部隊到場。圖／民眾提供

恐嚇 老闆 薪水 薪資

延伸閱讀

結婚在即！女友落跑喊「不想被綁住」他傻眼 網安慰：早點看清

「之前在床上被前男友狠狠欺負…」母胎男崩潰！老司機秒懂關鍵

CBA／20歲新星將女友「塞行李箱」帶進宿舍過夜！龍獅宣布禁賽

基隆女騎士疑超車突摔倒 遭砂石車輾壓臟器外露慘死

相關新聞

工作兩小時未領得薪資 台中砂石車駕駛持鋁棒討公道觸法

台中市黃姓男子因與前老闆有薪糾紛，今天下午3時許帶著顏姓女友去向前老闆索討，一言不合下，返回車上拿了支短鋁棒返回屋內要找...

影／高雄驚傳殺人案 疑10萬債務糾紛男頸部遭刺不治 行凶者落網

高雄市鳳山區中山東路今天近午時分傳出殺人案，61歲的陳姓男子疑和56歲的葉姓男子疑打牌時有賭債糾紛雙方衝突，葉持檳榔刀刺...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。