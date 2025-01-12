工作兩小時未領得薪資 台中砂石車駕駛持鋁棒討公道觸法

台中市黃姓男子因與前老闆有薪糾紛，今天下午3時許帶著顏姓女友去向前老闆索討，一言不合下，返回車上拿了支短鋁棒返回屋內要找前老闆算帳，被其他員工拉下。警方據報趕往，黃男和其女友已駕車逃逸，警方找出他身分，傍晚將他約談到案，依恐嚇罪嫌函送法辦，女友也被列關係人一併函送。

據了解，黃姓男子（32歲）上個月12日在大里受雇為一家公司的砂石車司機，上午還出了兩趟車，但黃姓前老闆（47歲）以他上午遲到，唸了他幾句，未料黃因此不滿逕自離去。

本月10日是公司的發薪日，黃原以為自己應該也有薪水，但他並未領到。不滿下，他今天帶著女友一起去向黃姓前老闆索討，但黃姓前老闆認為他做不滿一天即自行離去，所以不給他錢。黃男不滿下，即衝回車上拿了短鍋棒想替自己討公道。

霧峰警分局下午據報，指大里區德芳南一街民宅有多人打架，立即啟動快打部隊到場，但到場已無打架情事。黃男在公司僅留有通訊軟體連結，公司也無他的電話。警方於是根據他駕車載著女友離去的影像，從車牌查出他的身分，再打電話將他約談到案。

黃姓男子到案才知自己一時衝動，竟要吃上恐嚇罪官司，另也不平工作了約兩小時，最後卻分文未得，心中十分不平。

台中市勞工局說，雖然沒有寫下勞動契約，但口頭約定亦可成立勞動契約。雖然僅工作約兩小時，仍應給付薪資，例如是月薪資就應以月薪折算一日多少薪資，再算成小時給付。