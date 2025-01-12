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高雄驚傳殺人案 疑10萬賭債糾紛男頸部遭刺命危…行凶者落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市中山東路今天上午11時許傳殺人案，61歲的陳姓男子疑和56歲的葉姓男子有10萬元賭債糾紛，葉獲悉陳正在打牌，持檳榔刀理論，雙方起口角，葉憤而持刀刺向陳頸部，導致陳大量噴血倒地昏迷，送醫搶救中；葉犯案後騎機車逃離，隨後被警方逮捕。

鳳山警分局警方今天上午11時許獲報，指轄內中山東路某民宅內友人發生口角糾紛，有人被持刀刺傷，警消獲報趕抵現場。

當時被害人陳姓男子（61歲）因頸部遭刺大量出血，倒地昏迷，已無呼吸心跳，救護員緊急將陳送醫搶救。

警方查出行凶者為陳男友人葉姓男子，葉疑和陳男有10萬元賭債糾紛，今天上午獲悉陳在民宅打牌，持檳榔刀前往討債，雙方起口角衝突，葉怒持檳榔刀揮向陳男頸部，造成陳血濺現場後，隨即騎乘機車逃逸。

警方掌握行凶的葉男住中山東路，中午12時許前往葉家逮人，將葉帶返所釐清殺人原因。

高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑打牌糾紛，陳姓男子遭葉姓男子持刀刺頸命危送醫搶救，葉男隨後被警方逮捕。（示意圖）本報資料照
高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑打牌糾紛，陳姓男子遭葉姓男子持刀刺頸命危送醫搶救，葉男隨後被警方逮捕。（示意圖）本報資料照
高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑10萬賭債糾紛，陳姓男子打牌時，遭葉姓男子持檳榔刀刺向頸部命危，行凶的葉男隨後遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑10萬賭債糾紛，陳姓男子打牌時，遭葉姓男子持檳榔刀刺向頸部命危，行凶的葉男隨後遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑10萬賭債糾紛，陳姓男子打牌時，遭葉姓男子持檳榔刀刺向頸部命危，行凶的葉男隨後遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄今天近午時分驚傳殺人案，疑10萬賭債糾紛，陳姓男子打牌時，遭葉姓男子持檳榔刀刺向頸部命危，行凶的葉男隨後遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝

檳榔 殺人案 高雄市

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