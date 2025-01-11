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「111釘孤枝」北市警600人維安 除了四叉貓...還有「他」拉布條抗議
今天是司法節，台灣民眾黨今天在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會活動，國民黨包括洪孟楷、吳宗憲、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲等逾10名立委將出席聲援，民眾黨日前聲稱網路自主報名人數已經破萬，前立委郭正亮更預估將破10萬人響應。
「111 釘孤枝」活動將在下午2點開始，預計5點半結束，北市警方規劃600名警力維安。黃國昌昨天受訪說，可能會有反對方來嗆聲，暗指網紅「四叉貓」千萬不要來蹭，直言「如果來又不遵守我們的行動準則，糾察隊就會請你出去，事情就這麼簡單」。
事實上，除了網紅「四叉貓」，台灣國陳峻涵今天下午1點，在監察院、台北市忠孝東路一段空地舉辦記者會，呼籲台灣人民積極參與罷免連署，斬斷中共黑手，用選票還給台灣清明的政治空間，更在現場掛起「罷免藍委救台灣，消滅國昌立院安」布條，由於不排除會走路到近一公里之外的自由廣場鬧事，警方已派員在場維安。
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