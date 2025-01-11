影／警防搶大戲上演動漫鬼滅之刃 空拍機出動...快速定位攔截

春節將屆，詐騙案件頻傳，各地警方加強金融機構防詐、防搶演練，各出奇招，金山分局女警扮知名動漫「鬼滅之刃」角色彌豆子遭持槍挾持，基隆則有詐騙車手騙人提款被識破後持槍搶劫，瑞芳動用空拍機科技即時追蹤搶銀行歹徒，十分逼真。

金山警分局與淡水信用合作社萬金分社合作昨辦防搶演練，女警扮知名動漫「鬼滅之刃」角色彌豆子遭持槍挾持，2名歹徒持槍搶劫並挾持人質往基隆方向逃逸。

警方獲報後啟動快速打擊機制，整合線上警力，於台2線往基隆方向設置數個攔截點，以車辨系統令歹徒無所遁形。過程中歹徒抗拒攔捕，逃逸至核二廠周遭即被眾多警力包圍，再由指揮官實施心戰喊話，軟硬兼施下，歹徒最終釋放人質並棄械投降。金山警分局提醒區各金融機構、銀樓、超商或個人都應提高警覺。

春節將近，基隆近期假投資詐騙增多，常有民眾遭誘騙臨櫃提領大額款項後，面交「理財專員」入金投資，損失慘重後才發現遭騙，基隆市警第三分局把防詐和防搶結合，模擬有詐騙車手騙人提款被識破後持槍搶劫，在重重警力包圍下就逮。

第三分局分局長童寶賢說，網路投資獲利訊息多為詐騙手法，切勿輕信來路不明投資訊息，另民眾如需運用大量現金，可向轄區派出所申請警力護鈔。

瑞芳分局日前也在在彰化銀行瑞芳分行舉行「銀行搶劫攔截圍捕」演練，模擬真實搶匪的動作，在搶劫成功後立即逃逸，銀行報案後，隨即動員線上所有警力及基隆第二分局追緝。