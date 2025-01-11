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賣假貨？高雄精品店遭球棒隊狠砸 業者、犯嫌稱「租車糾紛」
高雄仁武區大吉路一間精品服飾店8日凌晨遭「球棒隊」砸店，店面玻璃全毀，警方事後通知一名張姓犯嫌到案，據張男與邱姓店主說法為租車糾紛，但兩人對於細節未多談，警方懷疑背後原因不單純，依毀損及妨害秩序偵辦。
網路社群「社會事新聞影音」今流出一段畫面，5名壯漢持球棒朝大吉路該間精品服飾店狠砸，店面玻璃碎裂後一行人才離開，警告意味濃厚。
警方獲報後到場，動手壯漢已駕車逃逸，現場大門玻璃及一輛機車後視鏡破損，邱姓業者粗估損失約7萬元。
事後警方鎖定到場的車輛，循線通知20歲張姓車主到案，張男到案後，自稱是另名鍾姓男子與邱姓業者有租車糾紛，兩人因租車問題發生口角，才給予邱男警告。
但警方追問細節，張男、邱男都避重就輕，雙方均認識，由於邱男的店日前曾被檢舉疑似賣假貨，因雙方避談此部分，是否有其他原因，警方正查緝其餘共犯到案釐清。
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