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美台聯手 外海破逾6億走私安毒

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

美台司法機關聯手在高雄外海破獲近五三○公斤安毒走私案，估黑市價格逾六億元，行政院長卓榮泰（右二）昨南下慰勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
美台司法機關聯手在高雄外海破獲近五三○公斤安毒走私案，估黑市價格逾六億元，行政院長卓榮泰（右二）昨南下慰勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
獅子山共和國籍雜貨輪「金星號」走私毒品來台，經美國緝毒署通報情資，檢警調及海巡等單位聯手在高雄外海，在貨輪內查獲以茶葉包裝，夾藏近五百卅公斤安非他命，估計黑市價格逾六億元；高雄地檢署昨依運輸毒品罪起訴緬甸籍船長共九人。

同案起訴包括金星號大副（五十四歲）、輪機長 （六十一歲）、副輪機長（卅四歲）、甲板長（五十九歲）及另四名船員。

據調查，去年八月六日，「金星號」在越南至台灣的某處公海，從其他船舶接駁大批毒品，毒品以茶葉袋包裝成六箱，船艙經改造，裡面停了一艘三百匹馬力的快艇，船長把裝箱的毒品放快艇旁，命令所有船員都不得靠近毒品，航向高雄港期間，等待毒梟指示交貨。

檢調及海巡單雖有線報，但大海茫茫，無法確認哪艘船夾藏毒品，透過美國緝毒署提供情資，確認「金星號」涉案，去年八月十日於高雄港西南方一百海浬進行攔截，海巡人員登船檢查，發現船艙內快艇旁放置安毒，立即控制船員，搜出分裝四百九十八包的安毒，總重五二九點六六公斤，黑市價可達六億至八億元。

檢方聲押九名船員獲准，但偵查期間，包括船長等人都避重就輕，供稱在公海接駁這批「茶葉」，不知道裡面藏毒品，也未透露運貨主身分。檢方囑託行政執行署高雄分署代執行拍賣金星號，去年十月以六百六十六萬元拍定賣出。

行政院長卓榮泰昨天與法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、調查局長陳白立、海洋委員會主委管碧玲等人，在高雄海巡隊基地嘉勉有功人員，並邀請美國在台協會與美國緝毒署代表與會。

毒品 海巡 管碧玲 美國在台協會 邢泰釗 鄭銘謙

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