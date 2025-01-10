前夫在法庭暴哭「沒法見兒子」 理科太太譏：根本鱷魚的眼淚
本名陳映彤的「理科太太」與前夫JOHN吳哲宇離婚，訴訟期間提供吳的醫療資料給家事法院，依個資法起訴，台北地院今開庭，傳喚吳、陳姓女心理師作證。吳在法庭暴哭「我有可能沒辦法再見到兒子」，陳映彤反譏根本「鱷魚的眼淚」。
台北地檢署指控，陳映彤未經吳哲宇的同意，取得由陳姓女心理醫師出具記有吳病史、用藥資料的字條，2022年8月18日將字條作為訴訟證據庭呈，吳提告。
檢察官偵辦，陳姓心理醫師到庭，否認傳遞醫療個資給陳映彤是為訴訟目的用，檢方認陳女行為違背吳哲宇的意願、且逾越蒐集個資的目的，觸犯違法利用他人特種個資罪，將陳女依個資法起訴。
法院今天開庭，吳哲宇透過通譯人員表示，很多人都有身心上的問題，但與說「藥名」不一樣，而且，還是被用來把自己的兒子帶走，吳哭著說「整個程序讓我驚訝」、「我有可能沒辦法再見到兒子」。
吳哲宇說，他從沒有想過他身邊的人，能夠用這種方法把兒子帶走，他不是台灣人，但在任何一個地方都應該期待身心的問題受到保密。
陳姓女心理師作證說，紙條確是她寫的，她在美國工作20年，吳哲宇不懂中文，她好意寫下紙條請另名邱醫師了解個案，紙條只是便條，不具任何法律效力。
陳姓女心理師說，她單純協助不懂中文的吳哲宇，至於如何得知藥品名稱已經不記得，因個人沒有醫療背景，只是請求吳可以到醫療照護。
陳映彤開完庭表示，檢察官今天聲請傳來的女心理師，已明確說明她出示的就是紙條，而不是醫療證明，也不具診斷、判斷的意義。
陳映彤還說，紙條是在家事庭裡面由律師呈上去的，不會給法院外其他人看到，不會影響到吳哲宇，相比吳哲宇把她、她的孩子、戶籍謄本亂傳給網友讓人自由傳閱，才是真正的洩露個資，關於前夫法庭流淚，陳映彤說，根本「鱷魚的眼淚」。
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