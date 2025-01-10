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美台合作破「金星號」貨輪走私530公斤安毒！卓揆對美保證會負起該有的責任

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

獅子山共和國籍雜貨輪「金星號」，走私甲基安非他命來台，經調查局及海巡等單位，聯手美國緝毒署，在高雄外海掌握行蹤，在船艙查獲以茶葉包裝，夾藏黑市價格逾6億元的安非他命共近530公斤，涉案9名船員經檢方聲押偵辦中。

今天行政院長卓榮泰南下高雄，與法務部長鄭銘謙、海洋委員會主委管碧玲等人，在海巡署高雄海巡隊基地，嘉勉有功人員，並邀請美國在台協會與美國緝毒署代表與會。

卓榮泰表示，海巡弟兄事前努力，以及冒險登船緝毒，才能達到這場成就，他要表達最高感激，但是，雖然對反毒工作「零容忍」，但他要求執工作要最安全。他表示，從這場緝毒行動，他也看到美方夥伴提供先進、專業設備的協助，他向美方代表說，「您放心，我們會趕上來的」，「我們會把國家的力量，自己負起該有的責任」，「全世界該有好的東西、好的裝備，我們就一定要做」。

據檢調及海巡調查，金星號貨輪搭載緬甸籍船長（45歲）及船員共9人，去年8月6日由越南航到台灣途中，在公海向其船舶接駁大批毒品，準備運輸到高雄港，檢調及海巡收到線報，可是大海茫茫，無法確認哪艘船可能走私毒品，透過美國緝毒署協助，高雄海巡隊才在8月10日，於高雄港西南方100海里查獲金星號。

海巡及警調發現金星號船艙內，不僅有艘300馬力的快艇，而且利用茶葉袋包裝安非他命，裝成6大箱，總重529.66公斤，黑市價逾6億元。高雄地檢署並聲押船長等9人獲准，續查辦全案，去年10月15日，並將這艘金星號貨輪以666萬元拍定賣出。

行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（右）、海委會主委管碧玲等人嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（右）、海委會主委管碧玲等人嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（左）、海委會主委管碧玲（右）嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（左）、海委會主委管碧玲（右）嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天南下高雄，嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天南下高雄，嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（右）、海委會主委管碧玲等人南下高雄海巡隊，嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天與法務部長鄭銘謙（右）、海委會主委管碧玲等人南下高雄海巡隊，嘉勉緝毒有功人員。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰等人與檢警調及海巡共同緝獲的530公斤安非他命。記者林保光／攝影
行政院長卓榮泰等人與檢警調及海巡共同緝獲的530公斤安非他命。記者林保光／攝影

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毒品 海巡署 美國在台協會

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