南市私幼驚傳虐童18人受害 警方：依妨害兒少發展罪偵辦

台南歸仁區某私立幼兒園驚爆班上18名幼童疑遭教保員不當對待，教育局表示，深表遺憾，也對孩子遇到的狀況感到痛心及難過，全案已啟動調查，涉案教保員已先停職處分，只要屬實將採最重處罰不得在幼保機構任教，對園所也非常生氣，最重可廢照；台南警方也依涉犯刑法286條妨害兒少發展罪，報請檢察官指揮偵辦。

台南市教育局表示，去年12月30日獲悉後已立即啟動調查，由3名外聘學者專家組成調查小組，並先行文該幼兒園對行為人停職處分，此外，已依教保相關人員違法事件調查處理辦法啟動調查，目前已初步完成訪談及調查工作，後續將完成調查報告，於1月20日前移送認定委員會審議。

教育局表示，若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁處60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，對該幼兒園行政管理疏失，也會依法從重究責，除罰鍰以外，也將減招、停招、停辦，最重廢止其設立許可證。

教育局表示，為遏止幼兒園發生重大違法事件，去年12月26日與三大幼教協會共同簽署「虐童零容忍，齊心護幼童」。會中已再三強調，未來若發生情節重大之違法事件，將對教保服務機構祭出減招、停招、停辦，最重廢止其設立許可證。

教育局說，本次涉案幼兒園並未參加這次研習，教育局將檢視其是否落實「教保服務機構自主風險管理檢核表」，後續如發現監視器影像確有故意毀損或滅證等情事，也會一併追究重罰，以彰顯市府守護幼兒、防止虐童之魄力，使各教保服務機構引以為戒，杜絕任何違法事件的發生。

教育局強調，為加速釐清事實，加速完成調查，由調查小組訪談受害幼兒的家長，相關查閱監視器影像的器材、場地及程序等相關作法，會再予以精進。同時針對幼兒因不當對待所受到的影響，也將協同社會局及學生輔導諮商中心協助心理輔導。

教育局未來也將加強進行入園行政稽查時，將抽檢幼兒園監視器影響，若發現有疑似違法事件，將主動立案調查，絕不讓幼兒園隱匿任何不當行為。

教育局說已將相關證據移送歸仁警分局，歸仁警分局副分局長徐百瑄說，目前偵查隊已取得松鼠班的監視器影像，另外綿羊班（2歲以下幼幼班）影像幼兒園顯示的是硬碟已損毀，已立即送高雄原廠修理將依硬碟內容來偵辦。