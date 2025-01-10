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台南傳幼兒園孩童集體被拳打腳踢摔地板 園方喊冤

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁區某幼兒園家長今天議員陪同出面控訴虐童，指一班26人有18位不滿3歲幼童疑被「巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被用拳頭打」，教育局官員落淚「斥責看不下去，該名教保員很差勁」，已停職調查，警方介入並報請檢察官指揮偵辦。

不過遭指控幼兒園園長澄清，影片畫面是因兩個小朋友打鬧其中一個人倒地，老師得知求好心切，找來兩個小朋友還原當時兩人不該有的狀況時「動作較大」，這當然是「錯誤示範」，必須接受處分，但老師的用意是要提醒那樣做是不對的，「絕對沒有施虐或毆打」。

幼兒園長表示，這位老師教學認真、風評一直不錯，事件發生後社會局訪視其他小朋友，都說老師沒有打他們或者體罰，沒有小朋友身上有任何受傷的痕跡，班上10個家長看過錄影畫面後也連署表示孩子沒有受虐。有疑問的民眾可以直接到幼兒園詢問小朋友或接送孩童的家長，集體受虐這樣的說法對無辜的幼兒園傷害很大。

市議員林燕祝接獲家長集體陳情今天召開記者會，痛批「虐童接二連三、教育局政策失能」，林燕祝怒說，虐兒案一案未平一案又起，東橋才傳虐兒案，歸仁知名幼兒園再傳虐童，且受害人數有18人，從監視畫面看出教保員好像格鬥選手，對幼兒「巴頭」、「打背」、「用拳頭打」。

台南市歸仁區某私立幼兒園再爆發虐童，市議員林燕祝與家長出面指控目前得知已有18名幼童受害。記者吳淑玲／攝影
台南市歸仁區某私立幼兒園再爆發虐童，市議員林燕祝與家長出面指控目前得知已有18名幼童受害。記者吳淑玲／攝影

幼兒園 朋友 虐童

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