嘉義警員被控吸喪屍煙彈、約砲女毒犯 免職追究考監責任

嘉義市警察局陳姓警員被控吸食喪屍煙彈毒品、強制性交女毒犯，還涉及轉讓偽藥等罪嫌，嘉義地檢署偵結起訴，地院召開羈押庭，諭知10萬元交保；警局說，陳員昨天免職，並追究相關主管考核監督不周責任。

陳姓警員起訴案昨天移審地院，陳姓警員原羈押嘉義看守所，地院召開羈押庭後，諭知10萬元交保，不得對證人及辦理案件偵查員警或其配偶等親屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，若有以上法定事由再執行羈押程序。

檢方起訴說，市警局去年發現竹園派出所32歲陳姓警員與毒品人口交往過密，短期間體重驟減、臉部多處長痘瘡，調查發現陳員疑涉吸食毒品，組專案小組報地檢署指揮偵辦，去年11月11日搜索拘提陳姓警員到案，檢方複訊，向地院聲請羈押禁見獲准。

警方在陳員住居及汽車內，扣得數盒毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），還在派出所陳員的抽屜查扣到部分煙彈，陳員涉吸食依托咪酯有一段時間，與女性毒品人口往來密切，還涉開警車接送毒品人口及小孩、執勤時蹺班，但陳員辯稱這是為民服務。另陳員對主動到案通緝犯，涉嫌偽造在其他地方查獲。

檢方說，陳員涉以提供煙彈為由，誘使女毒犯到汽車旅館強制性交，且還涉及性侵另名女性毒品人口，被害人因對警察忌憚，不敢報警。但，陳員辯稱雙方合意發生關係，是約砲行為。檢方表示，陳員除涉吸食依托咪酯，還被驗出毒品安非他命成分。

陳員僅坦承偽造文書部分，對詐欺取財罪、以藥劑方式犯強制性交罪嫌、轉讓偽藥等罪嫌，均矢口否認。警局說示，陳員違反毒品危害防制條例事證明確，依警察人員人事條例等規定免職，免職令昨天送達陳員，後續追究相關人員考監不周責任。 陳姓警員被控吸喪屍煙彈侵遭女毒犯 ，嘉檢起訴法院交保，警局免職追究考監責任。圖／資料照片

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