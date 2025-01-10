快訊

內政部發紅包了！這群人1月17日記得刷本子

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義警員被控吸喪屍煙彈、約砲女毒犯 免職追究考監責任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局陳姓警員被控吸食喪屍煙彈毒品、強制性交女毒犯，還涉及轉讓偽藥等罪嫌，嘉義地檢署偵結起訴，地院召開羈押庭，諭知10萬元交保；警局說，陳員昨天免職，並追究相關主管考核監督不周責任。

陳姓警員起訴案昨天移審地院，陳姓警員原羈押嘉義看守所，地院召開羈押庭後，諭知10萬元交保，不得對證人及辦理案件偵查員警或其配偶等親屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為，若有以上法定事由再執行羈押程序。

檢方起訴說，市警局去年發現竹園派出所32歲陳姓警員與毒品人口交往過密，短期間體重驟減、臉部多處長痘瘡，調查發現陳員疑涉吸食毒品，組專案小組報地檢署指揮偵辦，去年11月11日搜索拘提陳姓警員到案，檢方複訊，向地院聲請羈押禁見獲准。

警方在陳員住居及汽車內，扣得數盒毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），還在派出所陳員的抽屜查扣到部分煙彈，陳員涉吸食依托咪酯有一段時間，與女性毒品人口往來密切，還涉開警車接送毒品人口及小孩、執勤時蹺班，但陳員辯稱這是為民服務。另陳員對主動到案通緝犯，涉嫌偽造在其他地方查獲。

檢方說，陳員涉以提供煙彈為由，誘使女毒犯到汽車旅館強制性交，且還涉及性侵另名女性毒品人口，被害人因對警察忌憚，不敢報警。但，陳員辯稱雙方合意發生關係，是約砲行為。檢方表示，陳員除涉吸食依托咪酯，還被驗出毒品安非他命成分。

陳員僅坦承偽造文書部分，對詐欺取財罪、以藥劑方式犯強制性交罪嫌、轉讓偽藥等罪嫌，均矢口否認。警局說示，陳員違反毒品危害防制條例事證明確，依警察人員人事條例等規定免職，免職令昨天送達陳員，後續追究相關人員考監不周責任。

陳姓警員被控吸喪屍煙彈侵遭女毒犯 ，嘉檢起訴法院交保，警局免職追究考監責任。圖／資料照片
陳姓警員被控吸喪屍煙彈侵遭女毒犯 ，嘉檢起訴法院交保，警局免職追究考監責任。圖／資料照片

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍煙彈 嘉義 毒品

延伸閱讀

瓜地馬拉去年緝毒18噸價值2.4億美元 相當一半國防預算

高雄警員涉毒遭免職 分局長派出所長連坐記過

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

暗夜驚魂！台中街頭驚見詭異「喪屍」擋道 駕駛嚇壞急倒車離開

相關新聞

美台合作破「金星號」貨輪走私530公斤安毒！卓揆對美保證會負起該有的責任

獅子山共和國籍雜貨輪「金星號」，走私甲基安非他命來台，經調查局及海巡等單位，聯手美國緝毒署，在高雄外海掌握行蹤，在船艙查...

南市私幼驚傳虐童18人受害 警方：依妨害兒少發展罪偵辦

台南歸仁區某私立幼兒園驚爆班上18名幼童疑遭教保員不當對待，教育局表示，深表遺憾，也對孩子遇到的狀況感到痛心及難過，全案...

台南傳幼兒園孩童集體被拳打腳踢摔地板 園方喊冤

台南市歸仁區某幼兒園家長今天議員陪同出面控訴虐童，指一班26人有18位不滿3歲幼童疑被「巴頭、用力拍背摔趴在地板上，還被...

嘉義警員被控吸喪屍煙彈、約砲女毒犯 免職追究考監責任

嘉義市警察局陳姓警員被控吸食喪屍煙彈毒品、強制性交女毒犯，還涉及轉讓偽藥等罪嫌，嘉義地檢署偵結起訴，地院召開羈押庭，諭知...

影／魷魚遊戲、網紅青蛙之後 小龍寶寶也來彰警防搶演練

警方為求防搶演練吸睛，挖空心思設計橋段，彰化縣田中警分局把生肖蛇化身搶匪，一進金融機構就引人注意，行搶時1名「龍寶寶」被...

宜蘭監獄槍擊案疑口角糾紛…2犯嫌到案 開槍者仍在逃

宜蘭三星鄉宜蘭監獄前今天傳出槍擊事件，44歲康姓男子今天上午與藍姓男子在蘭陽發電廠起口角，藍男烙人助陣，簡姓男子、李姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。