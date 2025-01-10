影／魷魚遊戲、網紅青蛙之後 小龍寶寶也來彰警防搶演練

警方為求防搶演練吸睛，挖空心思設計橋段，彰化縣田中警分局把生肖蛇化身搶匪，一進金融機構就引人注意，行搶時1名「小龍寶寶」被壓制逮捕，另1名逃到附近巷口被抓，過程逼真但也趣味沖淡緊張氣氛。

彰化警方防搶演練出動魷魚遊戲的英熙娃娃、粉紅衛兵、網紅青蛙搶金融機構，今輪到小龍（生肖蛇又稱小龍）寶寶上場，進入三信銀行田中分行說「新年快樂，恭喜發財！」分發糖果，走到櫃台邊，忽然掏出手槍大喝「恭喜發財、錢交出來！」

銀行行員一面交出現金，一面暗中按警鈴通報，員警荷槍實彈迅速趕到並當場逮捕1名歹徒，另1名駕車逃逸，因不熟悉巷弄街道被勤務指揮中心和員警通報線上警力，逼入狹窄巷弄以口袋戰術前後阻擊攔截後逮捕。