宜蘭監獄槍擊案疑口角糾紛…2犯嫌到案 開槍者仍在逃
宜蘭三星鄉宜蘭監獄前今天傳出槍擊事件，44歲康姓男子今天上午與藍姓男子在蘭陽發電廠起口角，藍男烙人助陣，簡姓男子、李姓男子到場，將康男押上車，經過三星監獄前康男跳車，簡男開槍射中臀部。目前藍、李2犯嫌到案，開槍的簡男仍然在逃。
警方調查，康男與藍男素有糾紛，2人今天上午11時許在蘭陽發電廠見面，掀起口角，進而互毆，藍男不忿，打電話邀請簡男和李男助陣；李男開車載簡男到場，簡掏出手槍，對空鳴槍示威，康男嚇得不敢動彈，被簡、李押上車，由李男開車載往羅東，藍男未上車。
行經三星路宜蘭監獄外，康男抓準機會跳車，簡男怒而開槍，命中康男右側臀部，傷口約0.5公分深；李男見事情大條，趕緊停車報警，簡男則下車逃之夭夭。警方到場後將康男送往羅東聖母醫院，急救後無生命危險，目前仍在醫院治療。
警方立刻成立專案小組，朝違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害及妨害自由罪嫌偵辦，除了報案後留在原地的李男以及李男駕駛車輛被扣押，不久也聯繫到藍男到案，目前涉案4人中康、藍、李都已到案，然而持槍、開槍的簡男仍然在逃，警方表示會盡快追緝到案。
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