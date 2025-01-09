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宜蘭監獄槍擊案疑口角糾紛…2犯嫌到案 開槍者仍在逃

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉宜蘭監獄前今天傳出槍擊事件，44歲康姓男子今天上午與藍姓男子在蘭陽發電廠起口角，藍男烙人助陣，簡姓男子、李姓男子到場，將康男押上車，經過三星監獄前康男跳車，簡男開槍射中臀部。目前藍、李2犯嫌到案，開槍的簡男仍然在逃。

警方調查，康男與藍男素有糾紛，2人今天上午11時許在蘭陽發電廠見面，掀起口角，進而互毆，藍男不忿，打電話邀請簡男和李男助陣；李男開車載簡男到場，簡掏出手槍，對空鳴槍示威，康男嚇得不敢動彈，被簡、李押上車，由李男開車載往羅東，藍男未上車。

行經三星路宜蘭監獄外，康男抓準機會跳車，簡男怒而開槍，命中康男右側臀部，傷口約0.5公分深；李男見事情大條，趕緊停車報警，簡男則下車逃之夭夭。警方到場後將康男送往羅東聖母醫院，急救後無生命危險，目前仍在醫院治療。

警方立刻成立專案小組，朝違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害及妨害自由罪嫌偵辦，除了報案後留在原地的李男以及李男駕駛車輛被扣押，不久也聯繫到藍男到案，目前涉案4人中康、藍、李都已到案，然而持槍、開槍的簡男仍然在逃，警方表示會盡快追緝到案。

宜蘭監獄外驚傳槍響，康姓男子右臀部中彈，送羅東聖母醫院搶救後無生命危險。本報系資料照
宜蘭監獄外驚傳槍響，康姓男子右臀部中彈，送羅東聖母醫院搶救後無生命危險。本報系資料照
警方表示，目前涉案4人中康男、藍男與李男都已到案，但開槍的簡男仍然在逃，會盡速追緝到案。記者陳敬丰／攝影
警方表示，目前涉案4人中康男、藍男與李男都已到案，但開槍的簡男仍然在逃，會盡速追緝到案。記者陳敬丰／攝影
康姓男子與藍姓男子起糾紛，藍男揪簡姓男子、李姓男子助陣，簡、李將康男押上車，康在宜蘭監獄外跳車，遭簡男開槍命中，送醫後無生命危險。記者陳敬丰／翻攝
康姓男子與藍姓男子起糾紛，藍男揪簡姓男子、李姓男子助陣，簡、李將康男押上車，康在宜蘭監獄外跳車，遭簡男開槍命中，送醫後無生命危險。記者陳敬丰／翻攝

宜蘭 監獄

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