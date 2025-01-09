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鄭銘謙「歡迎」林秉文投案 徐巧芯：法務部長給超商店員當好了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導

涉及八八會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文棄保潛逃，昨天高調在臉書發文嗆藍白，還說「回來時間我決定」；法務部鄭銘謙今表示「歡迎他自己投案」。國民黨立委徐巧芯批評，林秉文已拿到柬埔寨護照，鄭銘謙有沒有啟動司法互助機制？還是法務部長給便利商店的店員來當就好了。

林秉文昨天在臉書連發四文，稱逃亡有「個人因素」，並強調他交朋友從來不分藍、白、綠，請不要刻意抹黑他只認識綠營的人，民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟他吃過飯嗎？如果藍白粉還要刻意攻擊他，就別怪他選擇魚死網破。

徐巧芯今天下午舉行記者會，質疑為什麼林秉文可以這麼囂張？全台灣、全世界就看過這麼一個囂張的通緝犯，竟然還可以在臉書說別人沒有資格審判他，說自己什麼時候回台灣可以自己決定，還敢說要別人干涉司法。

徐巧芯表示，林秉文作為一個通緝犯，回國接受審判才是尊重司法，而她作為一個立法委員，要維繫我們法律的尊嚴，「我不罵妳我不罵誰。」

徐巧芯指出，林秉文已經拿到柬埔寨護照，法務部長有沒有啟動任何司法互助機制，法務部長早上還說「歡迎歸案」，還以為是便利商店店員講歡迎光臨，林秉文的中華民國護照有沒有處理？有沒有啟動司法互助機制？要求對方能夠歸案，東南亞司法互助相關合作有沒有啟動？難道任憑林秉文拿柬埔寨護照逍遙法外嗎？

徐巧芯也提到，林秉文還有朋友們很多人在台灣，林秉文公然罵她不要臉等，是不是暗示小弟，針對她進行人身傷害，很多人擔心她人身安全，很多警察及前輩提醒她，應該要有隨扈，今天已重新申請隨扈，保障自身安全。

她也發出不自殺聲明，指「我自己要小心人身安全，我這個人身體健康，心裡也很健康，沒事不會做出傷害自己行為，如果發現我人不見，要積極尋找，我不會做傻事」。

年節將至，各立委辦公室規劃國年留稿，民進黨立委鍾佳濱、郭國文、張宏陸今天邀媒體拍攝「拍照拳擊」賽事，但這樣的主題設定引發徐巧芯不滿，於拍攝現場外舉行記者會踢館，並在中興大樓一樓的牆壁上貼滿郭國文、鍾佳濱去年衝突時的照片，且逐張說明。記者王千豪／攝影
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立法院司法及法制委員會今天繼續審查114年度法務部及所屬主管收支部分預算，邀請法務部長鄭銘謙（圖）出席備答詢。記者許正宏／攝影
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徐巧芯 林秉文 法務部 鄭銘謙

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