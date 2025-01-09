影／5車違停狂搬飲料 竟是相揪押人討債…海山警逮7人

5輛汽車前晚違停在新北市板橋區一間雜貨店前狂搬飲料，竟是鄭姓男子等7人相揪押人討債，搬貨抵債，海山警方獲報迅速到場逮7人，並在同夥洪姓男子身上搜出一罐K他命，警詢後昨將鄭男等7人依恐嚇、強制及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警分局本月7日晚上8時許接獲民眾報案，指稱板橋區懷德街上有多輛汽車紅線違停，轄區文聖派出所員警迅速到場，原本以為只是開單處理車輛違停，沒想到場了解後，竟意外破獲案外案。

巡邏員警到場看見5輛汽車違規停車，車旁還有8名男子聚集，員警見狀遂逐一盤查，正要開單舉發時，陳姓男子（69歲）突然告知員警，稱因債務糾紛遭人限制自由，出言求助警方。

據了解，陳男因積欠鄭男（29歲）等7人約20萬元，雙方於當晚6時許在板橋區陽明街偶遇，鄭男等人便將陳男強行帶至板橋區懷德街其所開設的雜貨店內談判，陳男因無力償還，只得同意鄭男等人以店內販售的飲料抵押債務，沒想到才搬到一半，員警就獲報前來。

警方依現行犯逮捕鄭男等7人並查扣數箱飲料，價值約1萬元，且在同夥洪姓男子（26歲）車上搜出一罐K他命，警詢後將鄭男等6人依恐嚇、強制罪嫌移送新北地檢署偵辦，洪男則依恐嚇、強制及毒品罪嫌移送檢方偵辦。

海山警分局呼籲，針對債務問題等民事糾紛，民眾應該依循合理、合法管道解決，避免一時思慮不周釀成治安事件，對雙方及社會造成傷害，新北警方對轄區內犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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