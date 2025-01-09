邱軍肇逃前與友人在居酒屋 老闆嘆：不認識但恐因他生意變差

歌手邱軍去年底在基隆涉嫌撞死計程車駕駛，7日被法院羈押禁見，邱軍案發前與女友和其他友人，在基隆愛三路一家居酒屋消費聊天，邱軍一行人當晚點用的酒品，警方已有掌握，是否飲酒酒駕仍待釐清。這間居酒屋老闆表示，並不認識邱軍，但感嘆生意已經很難做了，可能會因為他生意更差。

邱軍開車撞擊李姓計程車司機，李男經送醫，住院治療7天後死亡。檢方7日傳訊邱軍，傳邱供稱案發當時並非酒後駕車，也不知道有撞到人。檢察官偵訊後，以邱軍涉犯駕車致人死傷逃逸罪、過失致死等罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人、滅證之虞聲押獲准。

檢警今天說，近日密集調查及搜證，釐清邱軍是否當日有飲酒，酒後是否酒駕，也訪查相關人，目前尚在調查中。

檢警調查，邱軍案發前與女友和其他友人，在基隆愛三路一家居酒屋消費聊天，邱軍一行人當晚點用的酒品，警方已有掌握。邱軍否認在居酒屋有喝酒，邱的女友則說最後喝到不省人事，已記不清楚當天發生的事。

辦案人員掌握多具監視器，拍到車禍發生過程的不同角度畫面，成為偵辦肇逃證據。警方到修車廠查扣肇事車輛時，因為廠方叫料尚未送達，還沒維修，維持肇事後擋風玻璃右下方有蜘蛛網狀裂痕，右側照後鏡毀損情況，也有助釐清肇逃罪嫌。

肇事車輛有安裝行車記錄器，但無記憶卡。據了解，邱軍辯稱案發當時，行車記錄器就沒有裝記憶卡，並非事後取出滅證，檢方將進一步追查供詞可信度。若認有滅證嫌疑，也會釐清那些人參與滅證，設法還原真相。

據指出，這家居酒屋老闆相當無奈，認為遭到無妄之災，老闆昨晚受訪表示，邱軍等人當天來的影像監視器畫面交給警方，警方也有訊問相關人，原本並不認識邱軍，是當天他們一行人進入才知道。老闆無奈說，生意已經很不好做了，這次可能因為他變更差。

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