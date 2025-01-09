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影／基隆倒車撞賓士再撞門 10多人持鐵棍闖民宅…逞凶影片曝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛小客車兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅，10多人分持鐵棍、球棒衝進屋內尋仇開砸，但屋內沒人，疑幫派人士追討債務引發的糾紛，警方已逮捕邱男等5人擴大偵辦。

市議員張秉鈞今天表示，服務處接獲民眾通報，昨天凌晨中山區通仁街有車子衝撞汽車及鐵捲門，並有一群人持球棍衝入民宅鬥毆，造成附近居民人心惶惶，他請派出所加強巡邏，同時了解鬥毆的原因，盡快破案，避免鬥毆事件再次發生。

警方說，從車子倒車撞賓士再撞民宅逞凶的影片，疑為從肇事車輛行車紀錄器擷取後，有人上傳上網路，在網上瘋傳，行徑囂張，警方已搜證調查。

市警第四分局調查，8日凌晨獲報線上警方趕至現場，屋內並無人員受傷，但門口白色自小客被砸，過濾監視器追查，查獲邱男等5人到案，疑有金錢債務糾，全案將朝妨害秩序、毀損、組織等擴大偵辦。

另外，8日凌晨4時，安樂區武嶺街另一處民宅，也獲報疑似有車輛撞擊聲響，員警到場發現該皮為美髮工作室鐵門受損，警方調閱周遭監視器影像，發現一白色自小客以倒車方式撞擊民宅鐵門肇事。已通知肇事車主及被害人到所說明以釐清案情。是否和通仁街衝撞民宅有關連，目前尚在釐清中。

基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。圖／張秉鈞提供
基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。圖／張秉鈞提供
基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。圖／張秉鈞提供
基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。圖／張秉鈞提供
基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。
基隆市中山區通仁街8日上午近6時，一輛自小客兩度倒車撞壞白色賓士車、再撞進民宅。

債務 監視器 賓士 鬥毆

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