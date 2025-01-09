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無照男開車恍神龜山撞死騎士逃逸 警逮人發現他吸毒

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北陳姓男子去年7月間下午駕車外出，行經桃園市龜山區追撞前方騎腳踏車的鐘姓男子，肇事後未停車也沒報警就逃離，鐘男送醫不治，警方循線逮到他，發現他不僅無照駕駛還吸毒，桃園地檢署依公共危險等案起訴，將由國民法官專庭審理。

起訴指出，有多次毒品、公共危險、侵占及竊盜前科的49歲陳姓男子無駕駛執照，2024年7月13日在新北市五股區某處施用二級毒品安非他命後，明知施用毒品後會出現幻覺、妄想及情緒不穩等症狀，影響感覺、協調及判斷力，駕車的操控力及反應力均降低，極可能發生交通事故，造成用路人死亡，仍然駕車上路。

檢警調查，當陳男駕車從新北市由東向西南，於下午4點35分沿桃園市龜山區自強東路往大同路方向直行，因不能安全駕駛又未保持行車安全距離，自後方撞飛前方騎著腳踏車的鐘姓男子，鐘男當場撞上副駕駛座前方玻璃，造成頭部外傷併顱內出血等傷害，送醫後當晚6點24分不治死亡，鐘妻提告。

陳男肇禍後，明知副駕駛座前方玻璃經撞擊後嚴重凹陷、破裂，極可能致人受重傷，仍未留在現場施以必要的救護或報警處理，立刻駕車逃離現場，直到警方循線查獲，陳男酒測值為0，但見他神情恍惚於是採驗尿液，果然呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

檢方認為，陳男所為觸犯刑法的服用毒品駕駛動力交通工具致人於死、道路交通管理處罰條例的無駕駛執照、吸食毒品駕車過失致死及肇事逃逸等罪嫌，將從重依服用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪論處，依刑法、國民法官法提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市49歲陳姓男子吸食毒品後，無照駕車上路，行經桃園龜山區撞死鐘姓腳踏車騎士，桃園地檢署依服用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪起訴，將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影
新北市49歲陳姓男子吸食毒品後，無照駕車上路，行經桃園龜山區撞死鐘姓腳踏車騎士，桃園地檢署依服用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪起訴，將由國民法官專庭審理。記者陳恩惠／攝影

國民法官 毒品 肇逃 車禍

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