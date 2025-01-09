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高雄警員涉毒遭免職 分局長派出所長連坐記過

中央社／ 高雄9日電

高市鳳山警分局新甲派出所高姓警員涉毒，警方記2大過免職淘汰，同時追究督導不周責任，鳳山分局長林俊賢記過1次，新甲派出所長記過2次，調任仁武分局警務員。

警方指出，高男涉毒部分已記2大過免職淘汰，同時追究主管管理責任，包括新甲派出所長監督不周，記過2次調任仁武分局警務員，鳳山分局長林俊賢記過1次，其餘考核監督不周人員均依規定懲處。

有網友近日在網路社群平台發文指控有高雄警員「知法犯法」，內文提到這名警員涉嫌透過交友軟體邀約吸食毒品等情形。

高姓警員從警8年，日前在交友軟體認識1名女子，被對方在社群網站指控涉毒。經徵得高男自願同意採尿送驗及搜索，尿液初步檢驗呈陽性反應並起獲毛重1.49公克愷他命。

警方指出，已依人事相關規定召開考績會核予高男2大過免職，斷然淘汰。至於網友內文提及涉嫌偷竊毒品等指控內容，經警方查證，高男沒有涉犯違法行為。

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